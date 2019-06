Hans mellemnavn er Fauntleroy - og syv andre ting, du nok ikke vidste om Anders And

5 Dyrt faderskab

Kort efter sin udklækkelse blev Anders fundet af søskendeparret Joakim von And og Bedstemor And, der nær havde kørt ham over i deres bil.

Af økonomiske årsager protesterede Joakim von And i historien mod at skulle opfostre Anders som hans far, og Bedstemor And foreslog derfor, at han blot kunne være hans onkel.