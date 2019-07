Halal: Emma Sophie Klein udtaler sig som medlem af Dansk Folkepartis Ungdom om halalslagtning i avisen Danmark forleden.

Da hun tydeligvis intet ved om danske slagtninger, herunder halalslagtninger, vil jeg gerne oplyse både hende og læserne om, hvad der i virkeligheden foregår. Emma Sophie Klein skriver:

- At halalkyllinger i Danmark opvokser under "kummerlige vilkår.

Fakta: Alle halalslagtede kyllinger slagtet på slagterier i Danmark stammer fra ganske almindelige kyllingebesætninger. De vokser op, indfanges og transporteres således på præcis samme måde som konventionelle kyllinger. Det samme gælder andre slagtedyr.

- At "dyret må ikke aflives eller bedøves inden slagtninger".

Fakta vedr. bedøvelse: Ingen kyllinger (eller andre dyr) må slagtes på slagteri i Danmark uden bedøvelse.

Fakta om aflivning: Ingen dyr dør før afblødningen. Alle dyr "sopper i deres eget blod", da afblødning kun kan finde sted, så længe hjertet slår. Men selvfølgelig foregår det hygiejnisk, således at blodet løber væk fra dyret.

- At f.eks. Norge har forbudt halalslagtning.

Fakta: Norge og flere andre EU-lande stiller samme krav som Danmark om, at ingen dyr må slagtes uden forudgående bedøvelse. Men man har ikkeforbudt halalslagtning.

- At "Ritualet tager ofte omkring fire-fem minutter, fra en ko får skåret halsen over, til den er forblødt til døde".

Fakta: Tiden er præcis den samme for halal som for konventionelle dyr. Alle slagtedyr dør nemlig først under afblødningen. Hvis dyret er korrekt bedøvet, har denne tid ingen betydning for dyret. Afblødningen er helt essentiel for kødets holdbarhed, og et dyr, der ikke er afblødt, f.eks. hvis det er dødt under bedøvelsen, vil ofte blive kasseret.

Eneste forskel på dansk halalslagtning og dansk konventionel slagtning er således, at slagtningen skal være godkendt af muslimske samfund, og at der er en muslim til stede ved slagtningen - som oftest en medarbejder, der i forvejen er ansat på slagteriet.

Jeg vil på forhånd afværge diverse sure opstød og spamming i retning af "halalhippie" og "væmligbo" og andre intelligente udgydelser ved at pointere, at dette udelukkende er en korrektion af fakta, som jeg simpelthen synes, at man skal holde sig for god til at sprede.

Der er nemlig meget stor forskel på at sprede "synsninger" og på at sprede deciderede forkerte oplysninger.