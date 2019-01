Hårdt år i landbruget gik værst ud over jyderne: Står bag ni ud af 10 konkurser

Tørke og lave svinepriser har ført til et stort antal konkurser i dansk landbrug i 2018. Værst er det gået ud over de jyske landmænd, der står for 111 ud af 124 konkurser. Landbruget tror på bedring i 2019, mens bankerne er mere pessimistiske.

111 ud af i alt 124 konkurser i landbrug i løbet af året har således ramt jyske landbrug, viser opgørelsen. Dermed står jyske landmænd for ni ud af 10 konkurser i landbruget i 2018. Og det skyldes især, at priserne på blandt andet svinekød har været lave, fortæller Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i landbrugets videncenter, Seges.

Konkurser: 2018 blev et hårdt år for dansk landbrug. Faldende svinepriser og tørken bragte flere landmænd i økonomiske problemer og tvang en lang række landmænd til at gå konkurs. Især jyske landmænd har været hårdt ramt af konkurser. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for avisen Danmark.

Vi har kun medregnet landbrug, som har omsætning på over en million kroner eller mindst én ansat i opgørelsen.Det har ikke været muligt at få oplyst adressen på én af de 124 konkurser. Mange landmænd bliver tvunget væk fra deres landbrug, før det går konkurs. Ifølge en rundspørge til otte af de største banker inden for landbruget, som DR Nyheder har foretaget i december, er flere end 300 landmænd og deres familier i 2018 blevet tvunget væk fra gården.

- Der vil i starten af 2019 være et naturligt efterslæb af tørken, efterhånden som lagrene af foder tynder ud. Så i de første måneder af i år vil vi formentlig også se et højt antal konkurser, inden det begynder at falde igen, siger han.

Antallet af konkurser i dansk landbrug er steget fra 81 i 2017 til 124 i 2018. Det skyldes blandt andet faldende svinepriser og sommerens tørke, fortæller Klaus Kaiser. Han kalder 2018 for "et meget hårdt år" for landbruget, men understreger også, at vi endnu ikke har set det sidste til 2018's økonomiske nedtur.

Et risikofyldt erhverv

Dog forventer Klaus Kaiser, at 2019 bliver et betydeligt bedre år for landbruget end 2018. De seneste prognoser viser, at svinepriserne vil stige til et mere normalt niveau, og så satser landmændene på, at sommeren i 2019 ikke bliver så rekordtør som den foregående.

Men forude venter også store udfordringer. Briternes farvel til EU og spredningen af afrikansk svinepest risikerer at gøre ondt på landbruget.

- Landbruget er af natur et risikofyldt erhverv. Vi kan eksempelvis ikke være helt sikre på, at der ikke kommer en ny tørke. Det er et risikofyldt erhverv, og helt aktuelt vil det også påvirke landbrugets økonomi betydeligt, hvis der bliver tale om et hårdt brexit. Udfaldet er endnu ganske uvist, så som udgangspunkt forventer vi mere normale økonomiske tilstande i 2019, siger Klaus Kaiser.