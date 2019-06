Det vigtigste spørgsmål, der om fire år vil blive stillet til den regering, der formentlig snart dannes i Danmark, er: Hvad har regeringen gjort for at leve op til verdensmålene eller 2030-dagsordenen - det, vi lige nu i daglig tale kalder klimadagsordenen?

Den nye regering vil af eftertiden blive bedømt primært på dette ene overordnede tema: Dens håndtering af klima-, bæredygtigheds- og verdensmålsdagsordenen. Det bliver den første regering i Danmark - måske i verden, der får chancen for i praksis at vise, at den tager verdensmålene alvorligt.

Den historisk lange valgkamp viste bl.a., at en dagsorden hurtigt kan ændres. Indrømmet: Der blev talt om klima, allerede da valget blev udskrevet. Men intensiteten tog til undervejs - bl.a. hjulpet af store klimademonstrationer rundt om i landet og af den unge svenske pige, Greta Thunberg, der besøgte Danmark under valgkampen. Valget blev et klimavalg.

Verdensmålene bør være den overordnede politiske målsætning og ramme for de igangværende regeringsforhandlinger, også fordi 2030-målene indeholder mange af de emner og spørgsmål, der indgår i drøftelserne om et kommende regeringsgrundlag: Klima, natur, miljø, landbrug, transport, energi, byggeri, uddannelse, vækst, produktion, forbrug, fattigdom, ulighed etc.

"Leave no one behind" er det overordnede princip bag verdensmålene, og det kan - og bør - det også være for en kommende dansk regering, og i virkeligheden er det fantastisk at tænke på, hvilke enorme muligheder en ny regering har for at betræde nye stier og iværksætte nye tiltag - hvis den vil. Hvis den kan blive enig med sig selv og sine støtter, kan den skabe revolutioner.

Som Mette Frederiksen sagde til den fungerende statsminister under én af de få TV-dueller, de to havde: "Det kræver lederskab, Lars!". Nu peger pilen den anden vej: Det kræver lederskab, Mette!

Lederskab er at vise vej. Lederskab er at gå foran. Lederskab er at vide, hvad fremtiden kalder på. Lederskab er at vise, at fremtiden er nu. Det er nu, der skal tages initiativer i forhold til, hvad fremtiden kalder på og har behov for. Af netop børnenes statsminister kan man forvente, at hun på en bevidst, afgørende og klar måde lytter til fremtidens krav - og de muligheder, der heldigvis og tydeligvis også er indeholdt heri.

Verdensmålene er - som det er blevet udtrykt - en indkøbsordre fra fremtiden, ikke bare et ønske, men en ordre. Der findes ingen veje uden om bæredygtighed.

Der er ingen dagsorden i verden i disse år, der skærpes, nuanceres og accelererer så hurtigt og markant, som klima- og bæredygtighedsdagsordenen. En dansk regering, der ikke markant og seriøst adresserer dette, vil efterfølgende blive dømt på det. Det er nu, der skal handles.

Om fire år vil det vigtigste og mest klare spørgsmål, man vil stille til den regering, der nu dannes i Danmark, være: Hvad har regeringen gjort og bidraget med for at leve op til klimamålene, verdensmålene, 2030-dagsordenen?