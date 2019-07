Guide: Fem sommernedslag i Hamborg

Elbphilharmonie er et de mest populære steder i Hamborg til et selfie-foto. Hvis du vil med på en rundvisning, så bestil billetter hjemmefra. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den nordtyske storby er et oplagt mål til et weekendophold, eventuelt forlænget i den ene eller anden ende denne sommer. Man kan sagtens få tre dage til at gå i Hamborg, som byder på alt fra smukke gamle bykvarterer til moderne arkitektur, et pulserende havnemiljø og et formidabelt aftenliv. Her er fem bud på, hvad man kan lave i byen denne sommer.

1 Deichtorhallen Ligger ganske tæt på Hamborgs hovedbanegård, cirka fem minutters gang. Deichtorhallen huser også "Haus der Photographie". Hovedudstillingen i øjeblikket har fokus på billederne i musikkens verden. Det er en fascinerende udstilling med masser af skæve vinkler på musikken og pudsige indfald. Således er der en kæmpe pladesamling med titlen "We buy White Albums" - og det gør de. Der er kassevis af brugte eksemplarer af det berømte Beatles-dobbeltalbum "White Album". Udstillingen kan ses frem til 4. august. Man kan med fordel købe en fællesbillet til de forskellige udstillinger i komplekset.

"We buy white albums" hedder denne kunstinstallation i Deichtorhallen. Og ganske rigtigt er der i hver kasse stabler af det berømte Beatles-album i meget forskellig stand og med masser af kommentarer fra de tidligere ejere af de mange albummer. Foto: Mogens G. Madsen

2 Verdensarv Fra Deichtorhallen er det logisk at følge kanalerne og gå ind i den del af Hamborg, der hedder Speicherstadt. Det var engang centrum for import af allehånde eksotiske varer og krydderier. Her dufter stadig af peber og kaffe og ægte tæpper. Det er meget flotte gamle rødstens-bygninger langs flere kanaler. Det er en del af Hamborgs verdensarv, og man kan få timer til at gå med blot at spadsere rundt og studere, hvor dygtige man var til murværk i gamle dage. I Speicherstadt finder man i øvrigt Miniatur Wunderland, verdens største modeljernbane og en af Hamborgs mest populære seværdigheder, og her er adskillige gode restauranter. Besøg også museet Speicherstadt Museum. Via Speicherstadt kan man nå det imponerende byggeri Elbphilharmonie, som kostede et eksorbitant beløb at opføre. Koncerter med mere kræver længere tids planlægning, men der er også rundvisninger. Her kan det svare sig at anskaffe billetter på forhånd.

Man må beundre det flotte håndværk, som lagerbygningerne i Speicherstadt er udtryk for. Foto: Birgitte Carol Heiberg

3 Musik Alle kender historien om Beatles og Hamborg i de tidlige 60'ere, og musik spiller en stor rolle i byen med mange internationale koncerter året rundt. Og så har byen efterhånden fået mange pladebutikker, hvor de nye vinylfreaks kan få styret lysten. En af de største ligger i udkanten af St. Pauli-kvarteret. Den hedder Zardoz Records, og betjeningen er skøn og udvalget stort. Den ligger på Marktstrasse 55 i Karolinenviertel. Et kvarter, der i det hele taget oser af design og sjove cafeer.

Deichtorhallen. Foto: Ajepbah/Wikimedia Commons

4 Spisning Man skal jo også have mad og drikke, og et godt sted at bevæge sig hen er forlystelsesgaden Lange Reihe i kvarteret St. Georg - også i umiddelbar nærhed af hovedbanegården. Her er alt fra asiatiske specialiteter til gutbürgerliche Küche. Vi kan fint anbefale restaurant Cox, Lange Reihe 68, som har et godt og alsidigt kort. God kvalitet til fornuftige priser i ekstremt hyggelige rammer. Ellers er der også rigt udvalg i Speicherstadt, hvor vi prøvede en fortrinlig thailandsk restaurant - Sala Thai.

Bygningen husede tidligere fiskemarkedet i Altona. Den er opført i 1894 og fredet. Foto: Pauli-Pirat/Wikimedia Commons

5 Altona Bydelen, der indtil 1938 var en selvstændig holstensk by, er nu integreret med Hamborg. Men bydelen er absolut et besøg værd. Det er gammel dansk område, og Altona var en af det danske monarkis vigtigste havnebyer. Det var i øvrigt tabet af Altona i 1864, der førte til, at man anlagde Esbjerg Havn. Det daværende monarkis første jernbane udløb fra Altona og førte til Kiel. Altona har både villakvarterer med nogle af Hamborgs dyreste boliger og traditionelle arbejderkvarterer. Flere steder finder man eksempler på byggeri tegnet af den danske guldalderarkitekt C.F. Hansen, for eksempel på Palmaille. Det er nemt at komme til Altona med bus eller tog. Og om sommeren er en del af bydelens liv flyttet ud på gaden.

Restauranten Sala Thai i Speicherstadt er et besøg værd. Foto: Sala Thai

Man må beundre det flotte håndværk, som lagerbygningerne i Speicherstadt er udtryk for. Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/Hamburg Speicherstadt, Wasserschloss, 2016, 3230-6/CC BY-SA 4.0