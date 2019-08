'Goddaw, jeg har et godt tilbud til dig': Gense ni af de ikoniske reklamer her

Lars Larsen var en ledestjerne på den danske erhvervshimmel, og lige så ikoniske var hans tv-reklamer, hvor han gennem 30 år slog fast, at der med et godt tilbud ikke var brug for alt det andet glitterstads.

Reklamefilm: - Vi blev grinet ud af kolleger og konkurrenter for den reklame. Sådan fortæller den århusianske reklamemand, Hans Erik Møller-Hansen, om den allerførste af de sidenhen så ikoniske reklamefilm med Lars Larsen og hans gode tilbud. Men han og Lars Larsen lo som sædvanlig sidst. Det var Hans Erik Møller-Hansen, der i sin tid fandt på "bonderøvsannoncen", som reklamemanden selv kalder den allerførste film fra 1987. I årene, der fulgte blev der nu og da afveget og testet nye ting af, men grundkoncept var det samme. Goddaw, Lars Larsen, et godt tilbud. Herunder kan du genopleve nogle af de bedste tilbudsreklamer med Lars Larsen fra de seneste 30 år.

