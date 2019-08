'Goddag, det er Betalingsservice': Svindler narrede 300.000 kroner fra 48-årig kvinde

Dansktalende mand ringede i fredags og udgav sig for at repræsentere Betalingsservice. Han fortalte, at der var ved at blive hævet 20.000 kroner fra kvindens konto og for at forhindre det havde han brug for nogle oplysninger. De oplysninger brugte ha

RIBE: En 48-årig kvinde fra Ribe blev i fredags 300.000 kroner fattigere.

De mange penge blev hævet fra to af kvindens konti i Nordea og Danske Bank, oplyser politikommissær Henrik Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Mellem klokken 16.30 og 17 blev kvinden ifølge politiet ringet op af en dansktalende mand, som fortalte kvinden, at han var fra Betalingsservice. Han fortalte samtidig, at der var ved at blive trukket 20.000 kroner fra en konto med et canadisk IBAN-nummer.

For at stoppe denne transaktion havde manden brug for nogle oplysninger fra kvinden i Ribe. Manden sendte samtidig en mail til kvinden for ad den vej at få sin opringning til at virke troværdig. Han oplyste samtidig, at han havde en Linked In-konto med navnet Thomas Hausager. Denne Linked In-adresse blev tjekket af en kollega til den 48-årige kvinde i Ribe - og en sådan adresse findes. Og da manden i telefonen så bad kvinden om at opgive de sidste seks cifre på et nummer fra kvindens Nem-id gjorde kvinden i Ribe det.

Efterfølgende blev der hævet 150.000 kroner fra kvindens konto i Nordea og lige så mange penge fra kvindens konto i Danske Bank.