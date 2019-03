2. De hjerneskadede: Valgoplæg, ikke gennemtænkt reform

Lise Beha Erichsen, landsformand for Hjernesagen. Ifølge foreningen får 12.500 danskere hvert år en blodprop eller en blødning i hjernen, mens 90.000 i dag lever med følgerne.

- Spørgsmålet om centralisering eller nærhed er ikke det væsentligste for os. Men kvaliteten er vigtig. For en borger med tegn på blodprop i hjernen er det vigtige, at alarmcentralen fungerer, at der er en hurtig udregning og behandling, og at man får den genoptræning, der er brug for. Genoptræningen må selvfølgelig gerne være tæt på, men det vigtigste er, at den er fagligt god, tilstrækkelig og uden ventetid. Hvis det i fremtiden i højere grad er kommunerne, der skal løfte genoptræningsopgaven, er det afgørende vigtigt med faglig visitation, bindende kvalitetsstandarder og en finansieringsmodel, der forpligter kommunerne til samarbejde. Helt generelt er der gode takter i reformen, men jeg er ikke naiv. Der er altid gode intentioner op til et valg, og så ser verden tit anderledes ud, når tingene skal føres ud i livet. Min største anke handler om, at de skulle have brugt mere tid på en gennemtænkt reform i stedet for at lave et valgoplæg.