Giv ikke plads til islam

Troskamp: For nylig har jeg været ude for et paradoks:

I Italien, hvor det myldrer i gaderne med brogede mængder af udefrakommende folk, er der tilsyneladende blandt italienerne meget mindre nervøsitet og utryghed end blandt danskerne!

Hvorfor?

Svaret fandt jeg måske på et par huse i den norditalienske marmorby Carrara, hvor der over døren på det ene stod: "Enten troen eller intet", og hvor det andet hus på dørstolpen havde "Deus super omnia" - "Gud over alt".

Naturligvis er der ingen tvivl om, hvilken gud og hvilken tro, der henvises til på de to huse, men man kan også opfatte indskrifterne mere bredt. Italienernes tilværelse er bedre dækket ind end vores: Den kristne tro fylder som en selvfølge meget i dagligdagen - Gud er til stede overalt, i åbne kirker, krucifikser på væggene og rosarier i hænderne - der levnes ikke plads til en indtrængende religiøs ideologi som islam. Politisk slår indenrigsminister Matteo Salvini kraftigt på advarselstrommerne, men han gør det med en rosenkrans i hånden og under påberåbelse af at være en overbevist kristen.

Der er i Italien ikke et "intet", ikke som hos os et tomrum, som islam uhindret kan bemægtige sig. For italienerne ville det være fuldstændigt absurd at forestille sig Roms pladser fulde af bedende muslimer og Eid-fester! I Danmark er vi på vej til at overlade et kristent-kulturelt tomrum til muslimerne. Det må ikke ske!

Tomrummet skal fyldes af klar og umisforståelig politisk og kristelig tale.