Ghettoliv: Der er nogle mennesker, der er uden tilknytning til en uddannelse, der er nogle mennesker, der alene har en grunduddannelse, og der er nogle mennesker, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet - det en træls situation for dem - og det er et problem, som samfundet gør noget ved.

I Danmark bor der indvandrere fra ikke-vestlige lande, og de har også børn. Det ser jeg ikke som et problem, og jeg ser, at det går den rigtige vej med deres liv. Men nogle siger, at de bare skal "hjem", det vil sige ud af det danske samfund.

For ti år siden var der nogle, der udfærdigede en "ghetto-definition". Ordet "ghetto" giver associationer til stigmatiseringen og behandlingen af jøder tidligere. Nu om dage er en ghetto et område, der er præget af "særlige etniske grupper og/eller fattigdom og sociale problemer".

Med ghetto-listen blev en række boligkvarterer herhjemme med lejligheder med en lille husleje stemplet som "ghettoer", heriblandt Vollsmose.

Mange borgere skriver hundredevis af ansøgninger uden at blive tilbudt et job. Samfundet gør en del for, at alle skal have en uddannelse. I Vollsmose Sekretariatets årsberetning 2018 kan man læse, at områdets børn har mindre ulovligt fravær i skolen, at de får højere karaktergennemsnit, og at der er kommet flere unge i uddannelse. Og at der er kommet flere unge og voksne i arbejde.

Den måde, som politikerne har vedtaget at hjælpe disse mennesker videre på, er ved at rive en tredjedel af de billige lejligheder ned og tvangsflytte 3.000 mennesker. En del af den husleje, som beboerne har betalt, skal nu bruges til at betale de firmaer, som skal rive deres hjem ned.

Nye investorer bygger dyrere boliger på de attraktive steder i området, hvorved man sikrer sig, at de fattige ikke bare flytter ind i dem.

Mon nedrivningerne vil føre til, at flere får tilknytning til en uddannelse, at flere bygger på deres grunduddannelse, at flere bliver tilknyttet til arbejdsmarkedet og at flere indvandrere fra ikke-vestlige lande eller deres børn rejser ud af landet?

Nej, det vil ikke løse de problemer, men politikerne og ejendomsmæglerne kan med stolthed vise området frem og sige: "Se det smukke område - det var engang en ghetto, men nu har vi sørget for, at det ikke mere er på ghetto-listen".