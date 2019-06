Gennem Europa på første klasse

Rejser: Jeg er trofast læser af avisens rejsesektion. Jeg glæder mig faktisk til hver uge at kunne åbne "Rejser" og er altid spændt på, hvilke destinationer anbefales og beskrives.

Desværre er der en kedelig tendens til, at rejserne (til dels) er sponsoreret af selve rejsearrangørerne eller af andre medspillere i rejsebranchen, f.eks. officielle turistbureauer. Artiklerne har derfor af og til en lille strejf af "husk nu, at det er x-rejser, der arrangerer denne spændende tur, som jeg lige har beskrevet".

Hvor befriende var det derfor at læse Ole Kølsters artikel "Gennem Europa på 1. klasse med plads til oplevelser". Her skildres rejseoplevelser i særklasse, ikke mindst de, der er lidt ved siden af den danske (europæiske) mainstream af must-see-oplevelser.

Tak til journalisten for at fokusere på rejser med tog, som ikke altid står højt på en rejsejournalists prioriteringsliste. Jeg husker f.eks., at der for nogle uger siden var en artikel, der handlede om byen Cadiz i Andalusien. Da man ikke kan flyve direkte til Cadiz fra Danmark, anbefalede journalisten at flyve til Málaga og tage en lejebil for at komme fra Málaga til Cadiz.

Har man brug for en bil, når man er turist i Cadiz? Nej.

Hvordan kommer man så fra Málaga til Sevilla, hvis ikke i bil eller med fly? Selvfølgelig i tog via Sevilla - ikke dyrt, masser af oplevelser både udenfor og indenfor kupéen og med mulighed for at skåle på det andalusiske landskab uden at skulle ende i en politikontrol på motorvejen.

Derfor: Jeg ønsker mig flere artikler, hvor togrejser i det mindste indgår som en mulighed. Og gerne skrevet af Ole Kølster.