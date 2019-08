Generation Z kan stille de spørgsmål, vi har brug for

Debat: Efter sommerferien begynder mange unge i nyt job.

Generation Z, som de, der er født fra midt 90'ene kaldes, er kendt for at ville tage ansvar og for at være gode til at tænke nyt og have ideer.

De egenskaber er en gave, som virksomhederne skal huske at pakke op. Det skal helst ske i løbet af de første måneder, hvor de nye medarbejdere stadig ser på arbejdspladsen med undrende øjne og kan stille spørgsmål til det, kollegaerne måske for længst har vænnet sig til.

Det gælder også i arbejdet med at fastholde et godt arbejdsmiljø. De unge i generation Z har ry for at være småforkælede og krævende. Men man kan som leder vælge at se det som positivt, at de unge er gode til at give udtryk for deres undren, krav og ønsker.

Som leder kan man bruge deres engagement ved at lytte til dem og deres ideer om, hvordan man kan skabe et endnu bedre arbejdsmiljø til glæde for alle medarbejdere og i sidste ende også virksomhedens resultater.

De unge vil typisk være mere opmærksomme på manglende sikkerhed, dårlig ergonomi eller en usund kultur på arbejdspladsen.

Som leder kan man med fordel lave et system, hvor de unge i de første måneder på arbejdspladsen får mulighed for systematisk at give udtryk for deres undren, deres forslag til forbedring eller ønsker til arbejdet. Måske kan de gøre lederen opmærksom på procedurer og arbejdsgange, som i dag er forældede, selvom de var fornuftige, da de blev vedtaget for få år siden.