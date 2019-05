Gamle biler og kød hver dag: Alex og Vera vil sænke deres CO2-udledning for børnenes skyld

Alex Haurand og hans kone Vera vil gerne nedsætte deres CO2-udledning, men de ved ikke, hvor de skal begynde. Familien har to gamle biler, utætte vinduer, et naturgasfyr og spiser kød hver dag.

I familien Haurands ekstra fryser ligger resterne fra en kvart ko. I køleskabet er der hakket svinekød og kylling i de firkantede pakker fra Rema. Alex og Vera Haurand og deres to plejebørn spiser kød hver dag, de har et højt elforbrug, og deres over 200 kvadratmeter store familiehus er sparsomt isoleret.

150 kilometer fra Christiansborg mellem de opdyrkede marker ved Hundslev på Fyn bor Alex og Vera Haurand i et stort familiehus fra 1800-tallet. I parrets indkørsel holder to gamle, lortebiler. Det er i hvert fald, hvad parret selv kalder den gamle, mørkegrå Citroen C5 og den endnu ældre røde Toyota Yaris.

Men det er ikke kun blandt skolebørn og unge, klimaet er rykket højere op i bekymringsrækkerne. Folketingets partier taler om grøn omstilling som aldrig før, og almindelige danskere er begyndt at spekulere i, hvad de selv kan gøre for at sænke CO2-udslippet.

Klimadebatten har aldrig før fyldt så meget i en valgkamp, som den gør i denne. I dag vil debatten formentlig nå et foreløbigt højdepunkt, når den 16-årige svenske skolepige Gretha Thunberg, der på kort tid er blevet et af klimabevægelsens største ikoner, for første gang taler klimaets sag i Danmark ved Folkets Klimamarch, der finder sted i 12 danske byer.

- Før vi fik plejebørn undlod vi at spise kød de fleste dage. Men børnene er glade for kød, så vi får det hver dag. Vi er også afhængige af at have to biler, fordi jeg skal kunne køre rundt i hele landet i forbindelse med mit arbejde, og Vera skal kunne hente vores plejebørn i skole og børnehave. Der er ingen offentlig transport herude, siger Alex Haurand.

- Vi vil gerne efterlade en klode til vores børn og sørge for, efterkommende generationer også har en planet at være på. Vi vil generelt gerne tage vare på ting og lade være med at svine. CO2 er jo noget svineri, siger Alex Haurand.

Men Alex og Vera Haurand ønsker ikke at være gennemsnitlige på klimafronten. De drømmer om at udskifte en af deres biler med en hybridbil, de vil gerne have isoleret deres hus bedre, og de vil i det hele taget gerne nedbringe deres CO2-aftryk.

Familien Haurand er med dens fire familiemedlemmer gennemsnitlig på forbruget af el, varme og brændstof til biler. Familien udleder samlet 10 ton CO2 årligt på de poster, heraf er 6,5 tons fra el og varme. Ud over udledningen fra energiforbruget kommer blandt andet forbruget i det offentlige, der per dansker svarer til 6 ton CO2 årligt, flyrejser, køb af ting og sager og madforbrug. I alt løber det for den gennemsnitlige dansker op i en udledning på 17 ton CO2 årligt.

Bilerne har mange kilometer på bagen

Familiens biler er begge over 10 år gamle. Den mørkegrå Citroen C5 har kørt over 200.000 kilometer. Den lille røde Toyota Yaris har kørt over 250.000 kilometer. Inden for det næste år vil familien udskifte den ene bil med en bil, der er mere miljørigtig end deres nuværende, som kører mellem 14 og 15 kilometer per liter. Udfordringen er, at en el- eller hybridbil, som de drømmer om, koster over 200.000 kroner fra ny.

- Derfor bliver vi nok nødt til at købe en anden brugt bil, som vi kan have i nogle år, indtil elbilerne forhåbentlig er fritaget for afgifter, og teknologien er blevet bedre og billigere, siger Alex Haurand.

Et alternativ er, at den nuværende flextrafikordning i området bliver udvidet, så parret kan nøjes med at bestille en bil en halv time forinden i stedet for to timer før. I så fald vil familien kunne nøjes med en af sine to biler. Selv om familien grundet bilproblematikken ikke kan nå helt i mål med ønsket om at blive klimavenlig, vil Alex og Vera sætte ind, hvor de kan. I første omgang med klimavenlige forbedringer af huset.