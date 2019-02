Galleri: Folkekære Jane Aamund bisat omgivet af familie og venner

Tirsdag 29. januar sov Jane Aamund stille ind på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande omgivet af sine nærmeste, efter hun i flere omgange havde kæmpet med sygdom. Jane Aamund debuterede i 1977 med biografien "Bag damen stod en Christian" og er især kendt for bøger som "Klinkevals", "Colorado drømme" og "Den grønne port".

Den populære forfatter og journalist boede de sidste 20 år af sit liv på Lemvigegnen. Kun afbrudt af et par enkelte, kortvarige afstikkere til henholdsvis Gilleleje og Charlottenlund. Lørdag skulle hun bisættes i Heldum Kirke i Lemvig, hvor familie og venner var mødt op for at give deres sidste farvel.