Fyns Politi om lang ventetid på videoafhøringer af muligt krænkede børn: Det er absolut ikke godt nok

Fyns Politi topper listen, når det kommer til det antal dage, som børn, der muligvis er blevet krænket, måtte vente på videoafhøring i de første tre kvartaler af 2018. Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, erkender, at ventetiden har været for lang. Han oplyser, at politikredsen har iværksat initiativer, der er ved at bringe sagsbehandlingstiden ned.

- Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, hvorfor er ventetiden på videoafhøring af krænkede børn steget i Fyns Politi fra 2017 til 2018?

- Overordnet kan jeg sige, at vi har haft en stigning i antallet af afhøringer. Videoafhøringer kræver en specialuddannet ressource. Det har vi forsøgt at rette op på i 2018 ved at uddanne et par videoafhørere mere. Vi har fået henvendelser gennem sommeren, og der er det svært at sikre børnene, uden de er sammen med forældrene. Vi vil ikke ud at rive barnet ud af armene på forældre. Det har vi prøvet nogle gange, og det er meget traumatiserende for børnene, fordi forældrene for eksempel kan råbe, at hvis de siger noget til politiet, ser de aldrig mor og far mere. Det har vi dårlige erfaringer med. En anden ting er, at der også i forbindelse med anmeldelsen kan være behov for at få uddybet underretningen, som kommer fra anmelders side. Nogle gange er et barn sygt, og det kan også skubbe den gennemsnitlige tid, der går fra anmeldelse til afhøring.

Et barn i Midt- og Vestsjællands Politikreds skulle i tredje kvartal 2018 i gennemsnit vente 6,9 dage på en videoafhøring, mens et barn i Fyns Politikreds skulle vente over 30 dage. Hvorfor skulle krænkede børn vente mere end fire gange så længe på Fyn, før de kunne blive videoafhørt?

- Man kan ikke stille det op på den måde. Hver enkelt sag er unik og skal behandles på forskellig vis. Vi kan i perioder være uheldige og have mange sager, som er vanskelige, og vi kan have perioder, hvor vi har ukomplicerede sager.

Men det er jo ikke kun i tredje kvartal, Fyns Politi har en gennemsnitlig høj sagsbehandlingstid. Efter retningslinjerne skal den slags afhøringer som udgangspunkt finde sted inden for syv dage. Er det godt nok, at ventetiden hos jer de første tre kvartaler har været mellem 22 og 30,5 dage i gennemsnit?

- Nej, det er det absolut ikke. Det er noget af det, vi har gjort en stor indsats for at ændre på. Vi kan allerede se, at vi i oktober halverer den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, og i november er vi inden for fristen. Vi har fået de fornødne ressourcer allokeret over, og vi har fået styr på produktionsbåndet.

Så når I afleverer tallene for fjerde kvartal til Rigsadvokaten, vil det se bedre ud?

- Ja, det vil se markant bedre ud. Der kommer vi til at ligge meget tæt på retningslinjerne. Men generelt er det et komplekst område at lave sagsbehandling på. Der er mange interessenter og mange faktorer, som kan gøre at tiden fra anmeldelse til afhøring kan blive skubbet. Også faktorer, vi ikke er herre over. Det er klart, vi har enkelte sager, som vi kalder akutsager, hvor de ude i en institution står med et barn, som har spor på kroppen, der kan være fra overgreb. Dem reagerer vi på med dags varsel.

Ifølge psykolog Kuno Søren fra Red Barnet kan ventetiden betyde, at barnet fortryder og ikke vil fortælle om overgrebet. Hvordan forholder I jer til det?

- Kuno Sørensens generelle betragtninger vil jeg ikke kommentere på. Men konkret oplever vi ikke ret ofte børn, som ikke vil tale med os. Når de først har åbnet sig op for en pædagog, forælder eller lærer, er de villige til at genfortælle historien. Vi oplever sjældent, at et barn fortryder og ikke rigtig vil snakke med os.

Kuno Sørensen siger samtidig, at ventetiden har konsekvenser for barnets trivsel og forlænger den periode, hvor barnet er særligt belastet. Hvad gør I for at imødese det?

- Det er svært at kommentere på generelle betragtninger. Men vi kan sige, at den ventetid, der er, fra anmeldelsen, indtil vi foretager afhøringen, er ikke noget, vi oplever påvirker barnet i forhold til den afhøring, der skal foregå. Ofte er det en gerning, som ligger langt bagud i tid, når vi bliver bekendt med den. Barnet har levet med den, og det kan sagtens være, at det har påvirket trivslen, men det er noget, der er sket, før vi bliver bekendt med det. I det øjeblik, vi bliver bekendt med det, forsøger vi selvfølgelig at gennemføre afhøringen og lave politiefterforskningen så hurtigt som muligt.