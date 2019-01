Fynbo med ulykkestog: - Jeg var heldig

Jonas Dam fra Odense var en af de 131 passagerer, der sad i lyntoget mod København, da lyntoget onsdag morgen blev ramt af en ulykke, som kostede seks mennesker livet.

- Jeg er nogenlunde ok... venter på ambulancen. Men jeg var heldig, da jeg sad lige der, skrev Jonas Dam på Facebook efter ulykken og kunne på den måde berolige sin familien og sine venner. Jonas Dam uploadede også et billede af fra den vogn, han sad i, og et af sin kvæstede hånd. Fyns Politi er stadig sparsom med de nærmere omstændigheder ved den alvorlige togulykke. - Der er tale om en meget alvorlig ulykke med flere dræbte. Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt oplyse mere om ulykkens omfang, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

- Vi kan ikke oplyse detaljer om hændelsen, men vi ved, at en genstand ramte toget. DSB har dog bekræftet, at ulykken på lavbroen har kostet seks mennesker livet.