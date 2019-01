Fundings søndagsanalyse: Venstres fumleri kan frarøve Dansk Folkeparti deres store sejr

Den interne ballade i Venstre om regionernes fremtid er godt på vej til at ødelægge det, der skulle have været en kæmpe sejr for Dansk Folkeparti. Partiet har længe haft det højt på ønskesedlen at lukke regionerne, men med hjælp fra Venstres bagland er det nu blevet udråbt som en centraliseringsøvelse. Og det presser Kristian Thulesen Dahl.

De har glædet sig i Dansk Folkeparti. Glædet sig til sundhedsreformen. Endelig skulle det lykkes DF at få lukket regionerne. Indfrielsen af en mærkesag gennem mange år for partiet og et symbol på DF's store indflydelse i dansk politik.

Regionerne har aldrig været Dansk Folkepartis kop te. Den kyniske udlægning er, at DF'erne aldrig har fået fodfæste i regionsrådene, og de derfor ønsker dem afskaffet. DF fik således på landsplan kun 9,7 procent af stemmerne til sidste regionsrådsvalg.

Men det handler ikke kun om stemmeprocenter. Det handler også om indhold. Dansk Folkeparti har set sig sur på regionerne, fordi DF mener, at regionerne er skyld i, at ingen for alvor tager ansvar for sundhedsvæsenet.

DF'ernes oplevelse er, at der sker det samme hver eneste gang, der er opstår en møgsag på et sygehus. Pressen ringer til regionsrådspolitikerne, der skubber ansvaret over på sundhedsministeren med postulater om, at regionerne er underfinansierede, og når pressen så ringer til sundhedsministeren, beskylder ministeren regionerne for ansvarsforflygtigelse. Imens står patienterne forvirrede tilbage på sidelinjen.

Alt dette vil Dansk Folkeparti have ryddet op i. Ansvaret skal klart placeres hos kommuner og stat. Politikerne skal have hånden på kogepladen.

Det er en dagsorden, som Dansk Folkeparti vil kunne vinde stemmer på, hvis det da var det, debatten om sundhedsreformen kom til at handle om. Men sådan ser det ikke ud til at gå. Godt hjulpet på vej af Venstres eget bagland er det ikke sundhed, der bliver diskuteret, men centralisering kontra decentralisering.

Venstres eget bagland har konkluderet, at en lukning af regionerne er det samme som centralisering, og det er blevet gentaget så mange gange, at det er svært at tænke på andet. Søren Gade var den første, og han holdt sig ikke tilbage.

- Jeg er helt sikker på, at vi kan spare nogle penge, hvis vi overlader sundhedsvæsenet til regneark og djøf'ere på Slotsholmen, men udfordringen er, at de ikke bor i de områder, de skal træffe beslutninger om, udtalte Søren Gade til avisen Danmark før jul.

Der er ingen, der med sikkerhed ved, hvad Lars Løkke Rasmussens udspil til en sundhedsreform kommer til at indeholde. Heller ikke Søren Gade. Så om der er tale om en reform, der centraliserer, er svært at konkludere endegyldigt endnu. Men på nuværende tidspunkt virker det næsten underordnet.

Mange af Christiansborgs spindoktorer messer med jævne mellemrum til sig selv og deres politiske chefer: Perception is reality. Frit oversat betyder det noget i retning af, at det i politik ikke handler om, hvad der er rigtigt og forkert, men hvad folk opfatter som rigtigt og forkert. Hvis folks opfattelse er, at Lars Løkke Rasmussen vil centralisere sundhedsvæsenet, så er det den virkelighed, man som politiker bliver nødt til at forholde sig til - underordnet hvilke nuancer af grå, der så måtte være.

Og det leder os hen til Kristian Thulesen Dahls problem. Efter at det halve af Venstres bagland offentligt har slået fast, at den kommende reform er en centraliseringsøvelse, er det i det lys, mange vælgere vil se udspillet, når det bliver præsenteret. Højst sandsynligt onsdag i næste uge. Lars Løkke Rasmussen får mere end svært ved at bryde forståelsesrammen og vinde dagsordenen tilbage. Det er jo for pokker hans egne medlemmer, der har kaldt det centralisering.

Dansk Folkeparti risikerer dermed at ende på det forkerte hold. Centraliseringsholdet. Det er skidt for Kristian Thulesen Dahl, der gerne vil give den som provinsens beskytter og som høster langt de fleste stemmer til DF uden for de store byer.

Den sidste måneds nedsmeltning i Venstres bagland har da også fremkaldt både bekymring og vrede i Dansk Folkeparti. Bekymring over at en sag, der skulle have boostet partiet, risikerer at ende som en tabersag i valgkampen, og vrede over at det er Venstres skyld, fordi de regeringspartiet har haft styr på sit eget bagland.

Bekymringen i Dansk Folkeparti er dog ikke stor nok til, at man hiver stikket på sundhedsreformen. Man vil stadig have sin skalp. Regionerne skal stadig nedlægges. Man tror på, at det kan lykkes at generobre dagsordenen og få det til at handle om sundhed og ikke centralisering.

Men det bliver svært. Der er en risiko for, at Dansk Folkeparti er forblændet af at være så tæt på at indfri et årelangt mål, at de negligerer farerne det medfører. Tiden vil vise.