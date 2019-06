Lige meget, hvor små indrømmelser Mette Frederiksen giver Radikale Venstre i regeringsforhandlingerne, vil Venstre og DF råbe "løftebrud!". I sidste ende er det derfor hendes mavefornemmelse for folkeopinionen, der afgør, hvor langt hun kan gå. Der er ikke nogen facitliste for løftebrud.

Nogle gange må vores folkevalgte ønske, at der fandtes en grønspættebog for politikere. Sådan én man kunne slå op i, hver gang man var i tvivl. En med svar på alle de svære spørgsmål. Men den findes ikke. Politik er fingerspitzgefühl, mavefornemmelser og dømmekraft.

Og de egenskaber får Mette Frederiksen i den grad brug for i de igangværende regeringsforhandlinger, der skal afklare, hvilken politisk pris Socialdemokratiet skal betale for at få magten.

Forhandlingerne startede blødt ud. Klima og velfærd var de to første emner, man tog hul på i denne uge. Klogt af Mette Frederiksen at lægge ud med det, der samler. Det giver god stemning, og minder forhandlerne om den gulerod, der ligger for enden af det hele - også når det bliver svært.

Og svært skal det nok blive. Særligt udlændingepolitikken bliver en hård nød at knække. Støttepartierne taler mere eller mindre med én tunge, og det presser Socialdemokratiet. Planerne om et udrejsecenter for kriminelle udlændinge på øen Lindholm skal droppes, Danmark skal igen tage imod FN-kvoteflygtninge, børnene skal ud af udrejsecenteret på Sjælsmark, dele af paradigmeskiftet skal rulles tilbage, og så skal integrationsydelsen droppes.

Ser man på kravene hver for sig, er de ikke uoverstigelige for Socialdemokratiet. Med undtagelse af en fuldstændig annullering af integrationsydelsen og en tilbagerulning af paradigmeskiftet. Det kan Socialdemokratiet ikke gå med til uden at begå løftebrud. Men Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper, vil ikke bare have én ting, og det er Mette Frederiksens udfordring.

Kommer der for mange blomster i buketten af indrømmelser, kan det af vælgerne blive opfattet som en generel lempelse af udlændingepolitikken.

Men præcis hvor mange blomster, der går til et løftebrud, og om tulipaner er bedre eller værre end roser, er der dybest set ikke nogen, der ved. Grønspættebogen for politikere findes som sagt ikke, og der er ikke nogen facitliste for, hvad der konstituerer et løftebrud.

Beskyldningerne om løftebrud skal nok komme. Lige meget hvor få indrømmelser, Mette Frederiksen giver sine støttepartier, vil Dansk Folkeparti og Venstre tæve løs på hende. Det må hun leve med, men hun skal for alt i verden undgå, at beskyldningerne bider.

Opgaven bliver derfor at vurdere, hvornår de gør det. Hvor går befolkningens grænse - og særligt de vælgere, det er lykkedes Socialdemokratiet at erobre fra Dansk Folkeparti i den forgangne valgkam? Bliver de skuffede, risikerer Mette Frederiksen at sætte hele grundlaget for rød bloks sejr over styr.

Mette Frederiksen har egentlig sikret sig manøvremuligheder på udlændingeområdet. Ser man nøgternt på, hvad hun har udtalt i valgkampen, har hun ikke lovet at fastholde øen Lindholm som udrejsecenter, hun har erklæret sig åben over for, at Danmark igen skal modtage kvoteflygtninge, og hun har ladet vide, at der skal ske et eller andet udefinerbart med ydelserne til udlændinge. Men spørgsmålet er, om vælgerne har opfanget dette?

Har de lagt mærke til nuancerne i Mette Frederiksens formuleringer? Eller har de kun lyttet til retorikken: Den stramme udlændingepolitik skal bestå. Mette Frederiksen vil ikke være statsminister for enhver pris. Ergo der bliver ikke ændret en døjt. Et klassisk eksempel på, at det ikke handler om, hvad du siger som politiker, men hvordan det bliver opfattet.

De kommende dage og måske ugers forhandlinger vil fortælle os mere om Mette Frederiksens fornemmelse for løftebrud. Det bliver i sidste ende også en tryktest af hendes fingerspitzgefühl for folkeopinionen.

Og mon ikke at den socialdemokratiske formand krydser alt, hvad hun kan krydse i forhåbningen om, at der er sammenfald mellem hendes vurdering af løftebrud, og hvad Radikale Venstre skal have for at gøre hende til statsminister.

Er der ikke det, har hun alvorlige problemer.