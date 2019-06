Funding ser tilbage: En valgkamp, der vil blive husket

Den politiske virkelighed, vi har kendt de sidste tyve år, er så småt ved at nå sin ende. Blokpolitikken afgår efter alt at dømme ved døden i dag.

Dansk Folkepartis monumentale vælgerkrise, Nye Borgerlige og Stram Kurs disruption af højrefløjen, Uffe Elbæk statsministerdrømme og Socialdemokratiets kolde skulder til Radikale Venstre er alle eksempler på, at vi står midt i et politisk opbrud. De tektoniske plader er i bevægelse, og vi kan endnu ikke begribe, hvor de vil føre os hen.

Genopbygningsopgaven i blå blok kan ikke overdrives. Fire år er lang tid i dansk politik, men så alligevel ikke. Det er på ingen måder givet, at blå blok til næste valg vil kunne fremstå som et reelt alternativ til de røde. Den erkendelse har for længst sat sig i toppen af de borgerlige partier, og man frygter, at i dag bliver starten på en lang ørkenvandring.

Ikke så få venstrefolk taler derfor også om, at det ville være bedre, hvis det to nye højrefløjspartier slet ikke kom over spærregrænsen. Det ville give et kæmpemæssigt stemmespild og dermed gøre nederlaget til blå blok endnu større, men i det mindste ville man have et mindre kaotisk fundament at bygge videre på efter valget.

Stram Kurs og Paludan vil få status af persona non grata i Folketinget, og resten af blå blok vil vende dem ryggen. Reelt vil de borgerlige partier være nødt til at se bort fra deres mandater.

Dansk Folkeparti er et såret dyr, og de vil være nødt søge mod højre for at slikke sårene og tage konkurrencen op med især Nye Borgerlige. Det vil få samarbejdet med Venstre til at krakelere yderligere.

Vælgerne er flygtet fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og de andre borgerlige partier har ikke kunnet kompensere for tabet. Sammenholdet i den blå familie har været en by i Rusland, hvor alle har været sig selv nærmest.

SV-regering

Det måske mest dramatiske øjeblik i denne valgkamp var, da Lars Løkke Rasmussen åbnede op for et muligt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Noget han så sent som i går skærpede ved at sige, at det nu er Venstres førsteprioritet, og at Radikale Venstre skal med.

Alle blev taget på sengen. Inklusiv Venstre selv. Partiet havde tilrettelagt en valgkamp på at skulle gå hårdt til Mette Frederiksen. Pludselig ville chefen i regering med hende. Konsekvensen blev, at Venstres kampagne stod stille i dyrebare døgn, mens man fandt en grimasse, der kunne passe.

Løkke melding handlede i første omgang om at forsøge at hive vælgere hen over midten. Men helt opfundet til lejligheden var det ikke.

Ideen om et SV-samarbejde har længe boblet i Venstre. Mange i partiet har svært ved at se, at konkurrencen på udlændingeområdet kan fortsætte. Der er et dybtfølt ønske om at gøre sig fri af fløjene, og det ønske er ikke blevet mindre af, at Nye Borgerlige og Stram Kurs er kommet til.

Men tvangsægteskaber er sjældent bæredygtige, og problemet er, at det for Venstre ikke er udtryk for et tilvalg af Socialdemokratiet, men et fravalg af højrefløjen. Og derudover afviser Socialdemokratiet ideen blankt.

Teoretisk set kan Radikale Venstre efter i dag - hvis mandaterne falder rigtigt - forsøge at tvinge Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i armene på hinanden ved at blokere for en ren Socialdemokratisk regering, men det er svært at se fremtidsudsigterne i dette.

Et regeringssamarbejde kræver et minimum af tillid, og den eksisterer ikke. Helt afvises kan det dog ikke, og det understreger blot, at de forhandlinger, der starter op i morgen, er mindst lige så spændende som valget i sig selv.