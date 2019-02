Skulle man være i tvivl, om Dansk Folkeparti stadig er et topstyret parti, så blev man bragt ud af den vildfarelse i dag, hvor Kristian Thulesen Dahl proklamerede, at det bliver Peter Kofod, der skal være ny spidskandidat til det forestående valg til Europa-Parlamentet. En vaskeægte overraskelse.

I en regulær magtdemonstration slog DF-formanden fast, at det er ham, der bestemmer, og at han ikke finder sig i at blive presset eller truet.

Anders Vistisen og Peter Kofod står tilbage som to irettesatte skoledrenge, der er blevet presset til alligevel at gøre det, de tidligere forsvor, de aldrig ville gøre. Det bliver ikke en nem opgave for dem at finde en grimasse, der kan passe.

Det så man da også i den video, Kristian Thulesen Dahl lagde på sociale medier. I videoen står han sammen med Peter Kofod, Anders Vistisen og Karina Adsbøl, der bliver henholdsvis 1, 2 og 3 på Dansk Folkepartis opstillingsliste.

I videoen præsenterer en storsmilende partiformand holdet, men man skal lede meget længe efter opadgående mundvige ved både Kofod og Vistisen. Sidstnævnte ser mere eller mindre forstenet ud i de to minutter videoen varer.

Kristian Thulesen Dahl fuldender domineringen af de to tidligere så oprørske DF'ere, da han i videoen spørger både Peter Kofod og Anders Vistisen, hvorfor de har takket ja til opstillingen. Begge afleverer deres forberedte svar om grænsekontrol, nationalstaten og kampen mod indvandring. Men sandheden er en anden. De er blevet sat på plads af formanden.

Det antyder Peter Kofod også, når han i et interview til avisen Danmark bliver ved med at understrege, at det er partiets beslutning, at han skal være spidskandidat. Sådan kan man også sige det.

Vi skal ellers ikke mere end et halvt år tilbage, før Anders Vistisen og Peter Kofod ikke lignede irettesatte skoledrenge, men snarere anstifterne af et begyndende ungdomsoprør. Det startede med Anders Vistisen, der i et sommerinterview her i avisen Danmark fortalte, at han ville stoppe i politik, hvis han ikke blev spidskandidat.

- Jeg har valgt, at jeg går efter at blive spidskandidat til parlamentet. Det er over et år siden, at jeg meddelte det til partiet. For mig er det den eneste position, der er relevant, fortalte en tydeligt utålmodig Anders Vistisen. Meldingen blev taget ilde op i Dansk Folkepartis top, der anså det som et forsøg på at true sig til en forfremmelse.

Få dage efter fulgte Peter Kofod trop. Igen her i avisen Danmark. Han proklamerede, at han fuldt og helt støttede sin ven Anders Vistisens ambitioner.

- Jeg rejser mig bare for en ven siden 14-15-års alderen. Hvis ikke man kommer venner i knibe til undsætning, ved jeg ikke, hvornår man skal gøre det. Jeg synes, jeg gør både Anders Vistisen og partiet en tjeneste ved at bakke ham op, sagde Peter Kofod dengang.

I dag kunne vi imidlertid konstatere, at Anders Vistisen alligevel ikke ville forlade politik, hvis han ikke blev spidskandidat, og Peter Kofod var åbenbart villig til at snuppe spidskandidaturet foran næsen på den ven, han havde kastet sig i brechen for. Mon ikke de herrer Kofod og Vistisen har lidt at tale om efter denne manøvre. Måske over en belgisk øl i Bruxelles, hvis de da begge bliver valgt.

Er man til den kyniske side, kan man argumentere for, at det for Kristian Thulesen Dahl kan have været en pointe i sig selv at spille Anders Vistisen og Peter Kofod ud mod hinanden og på den måde forsøge at bryde deres alliance op. I det gamle Romerrige kaldte man den slags for del og hersk.

Men lige meget hvad, er det set fra Kristian Thulesen Dahls perspektiv en god løsning, der er blevet landet. Peter Kofod er en bedre spidskandidat, end Anders Vistisen. Han er mere kendt, og så er han ikke fedtet ind i MELD og FELD sagen, som Anders Vistisen er.

Samtidig tjener afklapsningen af Vistisen og Kofod som et eksempel til skræk og advarsel overfor andre DF-medlemmer, der skulle gå rundt og tro, at de kan presse formanden til noget som helst.

Eneste "men" er, at der trods alt er grænser for, hvor brutal man kan tillade sig at være. Kristian Thulesen Dahl må ikke håbe, at han med gårsdagens nyhed har plantet et frø af bitterhed i de to håbefulde DF'ere. Det er før set, at den slags med tiden begynder og spire.