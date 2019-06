De går og lurer på hinanden i Venstre lige nu. Og særligt på Lars Løkke Rasmussen. Ingen synes at kunne gennemskue, hvad hans plan er, og hvor længe han har tænkt sig at blive som formand. Jo længere tid, der går, desto svagere risikerer Kristian Jensen at stå den dag, det skal afgøres, hvem der skal være formand efter formanden. I kulissen arbejdes der nemlig på at få Jakob Ellemann-Jensen på banen.

Det er på sin vis fascinerende. Lars Løkke Rasmussen har stort set ingen allierede tilbage i Venstre, langt de fleste i partiet er enige om, at han ikke repræsenterer fremtiden, men alligevel får han lov til at blive siddende som formand.

Det er der flere grunde til. Den væsentligste forudsætning er det gode Folketingsvalg, Venstre fik for godt 14 dage siden. Løkke sikrerede sit parti fremgang. Det gør det svært at kræve en formands afgang.

Kristian Jensen kunne godt have gjort sig forsøget, men det havde krævet, at partiet med én stemme havde krævet et skifte. Det var ikke tilfældet.

Tværtimod meldte flere af Lars Løkke Rasmussens frafaldne støtter fra formandsopgøret i 2014 sig igen under fanerne på valgaftenen. Løkke skulle blive. Et klart signal til folkene omkring Kristian Jensen, at de ikke skulle få nogle gode ideer.

Men tro ikke, at det betyder, at Løkke pludselig har genvundet sine gamle fællers tillid. Den primære årsag til, at mange af dem igen støtter Lars Løkke Rasmussen, er, at de ikke vil have Kristian Jensen som formand.

Var Løkke gået af som formand på valgnatten, var Kristian Jensen således med stor sandsynlighed blevet formand. Det tager tid at bygge en modkandidat op.

Tiden arbejder med andre ord for udfordrerne og imod Kristian Jensen. Jo længere tid, der går, desto svagere risikerer han at blive.

Og netop derfor lurer alle på Lars Løkke Rasmussen. Hvad er det, han pønser på? Hvor længe har han tænkt sig at blive som formand?

En udlægning er, at Løkke kun er blevet som formand, fordi han gerne vil se regeringsforhandlingerne an. Kan rød blok ikke blive enige, kan det være, at Venstre kan komme i spil.

Sker det ikke, og lykkes det Mette Frederiksen at danne en levedygtig regering, vil han i dette scenarie formodentligt trække sig umiddelbart efter. Den nye formand vil så skulle vælges til partiets landsmøde i efteråret.

Her vil Kristian Jensen være kandidat til posten. Men om han bliver den eneste, er et åbent spørgsmål. Der arbejdes lige nu aktivt i kulissen på at få Jakob Ellemann-Jensen til at stille op, men det er ikke sikkert, at han vil, eller om han med så kort afsæt vil kunne vinde et flertal i partiet.

Det, man skal huske på, er, at det i Venstre er landsmødet, der vælger formanden. Helt afgørende bliver det i den sammenhæng, at Ellemann kan vinde opbakning i de jyske partiforeninger. Det er dem, der har langt de fleste medlemmer og derfor også kontrollerer en stor portion af de stemmeberettigede.

Mange af de jyske venstrefolk fortæller, at de opfatter Ellemann som lidt for smart i en fart, og så har hans tid i miljø- og fødevareministeriet ikke hjulpet ham.

Lige fra at han på sin første dag som minister understregede, at miljøet for ham kom først, har han været på kollisionskurs med landbruget, der i det jyske er tæt vævet sammen med Venstres partiorganisation.

Skal Jakob Ellemann-Jensen kunne udfordre Kristian Jensen, har han derfor brug for tid. Tid til at glatte gamle konflikter ud og tid til at bygge alliancer op med centrale venstrefolk i det jyske.

Derfor er det også så centralt, hvad Lars Løkke Rasmussen planer egentlig er. Hvor nogle tror, at han er væk så snart, en ny regering er blevet præsenteret, er der også dem, der forudser, at han genopstiller som formand, når baglandet mødes til landsmøde i efteråret.

Gør han det, vil det klart være til Ellemanns fordel, og blandt Kristian Jensens støtter vil det utvivlsomt blive opfattet som et bevidst forsøg på at fratage den hidtidige kronprins hans førstefødselsret. Spørgsmålet er, om det kan få Kristian Jensen til at trække blankt.

Lige nu er det dog svært at se, at han skulle kunne udfordre Lars Løkke Rasmussen. Sporene skræmmer, og han er ikke lige så stærk i dag, som han var i 2014.

Dengang handlede Kristian Jensen på baggrund af Løkkes svigt. Sagerne om partibetalte underbukser og delvist skattefinansierede flyrejser på 1. klasse havde bragt venstres bagland i oprør. Den krog er der ikke længere, men alene et diffust ønske om fornyelse.

Oven i det står Kristian Jensen også selv svækket. Langt ind i egne rækker er folk begyndt at tvivle på, om han har det, der skal til for at sikre partiet magten. Hans personlige stemmetal faldt, og så udviste han - mener mange - manglende politisk næse, da han delvist undsagde Lars Løkke Rasmussens tanker om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Undgår Kristian Jensen den åbne konflikt med Løkke, kan det risikere at ende i et langtrukkent giftigt opgør a la det man så i Socialdemokratiet i starten af det nye årtusinde. Hviskekampagner, interne læk og voksende splittelse. Mange i Venstre frygter dette og omtaler det som den socialdemokratiske syge.