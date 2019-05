Funding: Exitpoll ligner en magtdemonstration af rød blok

3. Danskerne er blevet gladere for EU

Hvis man ser lidt ud over partilinjerne i den hjemlige andedam, er exitprognosen også voldsomt interessant i en EU-politisk sammenhæng.

Ved sidste EP-valg fik de EU-skeptiske partier tilsammen 34,7 procent af stemmerne. I aftenens prognose fik de sammenlagt omkring de 25 procent. Det er meget svært at udlægge på anden måde, end at danskerne er blevet mere EU positive.

Og det giver også meget god mening, når man tænker på det bagtæppe, der har været til EP-valget. Briterne der trækker sig ud af EU, Donald Trump siger America First og Vladimir Putin og Rusland opfører sig stadig mere agressivt overfor resten af verden. Læg dertil at mange vælgere er begyndt at gå voldsomt meget op i klima, og at de fleste i den sammenhæng er enige om, at klimaudfordringerne løses bedst internationalt.

Det bliver interessant at se, om en kommende regering vil benytter dette stemningsskifte i dele af befolkning til måske at vove en folkeafstemning om en af de danske EU-forbehold.

Om det er den mere positive tilgang til EU, der har gjort, at stemmeprocenten ved søndagens valg blev overraskende høj, er svært at sige, men det kunne være en forklaring. Eller en del af forklaringen. Under alle omstændingheder er det yderst interessant. Mange kloge Åger havde forventet det modsatte - undertegnede inklusiv. De næste dage vil gå med at prøve at blive klog på, hvad der ligger bag denne overraskelse.