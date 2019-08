Frivillig indsats kan ikke måles - men det kan mærkes, hvis ikke den var der

På kant: Jeg er selv opvokset i et lokalsamfund med frivilligt brandværn og et bredt og aktivt frivilligt foreningsliv. Den positive værdi, de frivillige bidrager med, skal vi brede endnu mere ud.

Ikke bare fordi vi i Danmark har en lang tradition for at bruge frivillige, men lige så meget, fordi der er rigtig mange, som gerne vil gøre en forskel. Og frivillige gør en forskel.

Et af mange eksempler på dette kan man opleve i disse dage i Vildbjerg. En by som pga. fodboldstævnet Vildbjerg Cup bliver femdoblet i indbyggertal. Omkring 10.000 spillere og holdledere og omkring 10.000 forældre indtager byen, når man afholder fodboldstævnet for 41. gang. Også gode venner og bekendte og spillere fra min egen hjemby Rødding.

Et sådan stævne er ikke et resultat af hverken politisk virkelyst eller iderigdom. Det er et resultat af frivilligt engagement. Både fra de mange frivillige der afholder stævnet og de mange frivillige fodboldtrænerne og holdleder der tager med deres hold til stævnet.

Og glæden ved det fællesskab, som mange kommer til at opleve i forbindelse med stævnet, er ikke et resultat af hverken sociallovgivning eller indsatsen fra en socialforvaltning.

Glæden opstår ved det frivillige forpligtende fællesskab, som Vildbjerg Cup er. Derfor stor tak til alle, der gør Vildbjerg Cup muligt. Og en lige så stor tak til alle andre, der yder en stor indsats i det frivillige Danmark.

Værdien af frivilliges indsats kan måske ikke måles. Men de negative konsekvenser uden kan.