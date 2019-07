Frit skolevalg til alle er vejen frem

På kant: I min seneste klumme beskæftigede jeg mig med de kommende ansøgere til videregående uddannelser. Det fik med rette nogen til at spørge mig, om det ikke også var vigtigt med valg af grundskole - altså børnehaveklasse og frem.

Og det er vigtigt. En god folkeskole er vigtig. Gode oplevelser i skolen er vigtige. Men det er ikke altid, folkeskolen er svaret.

Jeg er højskolebarn. Min kone er friskolebarn. Alle vores tre børn startede i 1. klasse i folkeskolen. Vi overvejede den lokale friskole, men endte med i første omgang at vælge den lokale folkeskole. Jeg sætter pris på mine valgmuligheder, og vi valgte det, der passer vores familie bedst. Den ret bør alle forældre have.

Senere valgte vi at flytte vores yngste til den lokale friskole. Det var et godt valg for alle parter. Men det var vores valg. Og vi havde et valg.

Og netop valgfrihed er vigtig.

Ved det netop overstående valg ville Mette Frederiksen og Socialdemokratiet skærer massivt ned på støtten til friskolerne.

Sker det, vil mange ikke have valgmuligheden mellem folkeskolen og friskolen. Enten på grund af økonomi eller fordi nedskæringerne vil resultere i, at en række friskoler vil lukke - og dermed vil valgmuligheden forsvinde.

Lykkeligvis var det ikke Mette Frederiksen, der bestemte i Danmark i 2005, da hun tordnede mod forældre, der satte børn i friskoler. Og lykkeligvis var det ikke Mette Frederiksen, der bestemte i Danmark i 2006, da hun lagde op til, at friskoler helt og aldeles skulle fratages deres offentlige finansiering.

Jeg håber ikke, at friskolerne bliver udsat for massive besparelser. For flest mulige forældre skal have mest mulig valgfrihed.

Af hensyn til forældrene og deres barns skolegang.