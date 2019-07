Rettigheder: I Randers er en pædagogmedhjælper blevet totalt frikendt i alle anklager om seksuelle overgreb på et fire-årigt barn. På trods af modstand fra forældrene har forvaltningen i kommunen alligevel bestemt, at han skal forflyttes fra den arbejdsplads, der har dannet ramme om hans hverdag i 23 år.

Er det måden at signalere til forældre, børn, kolleger og lokalsamfundet, at pædagogmedhjælperen rent faktisk er frikendt for alle anklager? Ved at forflytte ham, stempler kommunen ham for evigt med en tvivl, som aldrig kan vaskes af. I praksis bliver en frikendt mand altså straffet for en forbrydelse, han ikke har begået. Er det god retsstilling?

Ikke nok med det. Randers Kommunes behandling af sagen har været fejlbefængt. Flere gængse regler om god sagsbehandling er ikke overholdt. Allerede før politiet havde afsluttet sagen, og før pædagogmedhjælperen selv havde fået besked, kunne direktøren i forvaltningen fortælle forældrene i institutionen, at pædagogmedhjælperen aldrig ville komme tilbage. Helt i modstrid med både forældres og kollegers ønsker. Og helt i modstrid med kommunens egne retningslinjer.

Randers Kommunes sagsbehandling har været med til at forværre det, pædagogmedhjælperen selv beskriver som sit livs 9/11.

Det er langt fra første gang, at pædagogisk personale bliver grundløst beskyldt for pædofili. Både FOA og BUPL har kendskab til en række sager, hvor pædagogisk personale er blevet udsat for pædofilianklager, der ikke var hold i. Tal viser, at der fra 2008 til 2013 var op mod 100 pædagogiske medarbejdere, som blev udsat for anklager om pædofili. Kun én af de 100 blev dømt.

Men selvom kun én blev dømt, er der 99 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som for evigt vil være brændemærket. De vil aldrig kunne passe deres arbejde på samme måde igen, nogle forældre altid vil tvivle på dem, og måske er de nødt til at forlade faget - helt uden at have gjort noget forkert.

Det kalder på et beredskab. Vi skal samle de mennesker op igen. Det er en forfærdelig belastning at blive beskyldt uden grund, og det kan have enorme konsekvenser for den enkelte. Det må være arbejdsgiverens ansvar at få deres ansatte på fode igen.

Hos FOA er vi glade for, at medlemmer af byrådet i Randers Kommune har bedt Ombudsmanden se på sagen. Kommunen har noget, de skal rette op på. Vi håber, de vil indlede en dialog med os, om at pædagogmedhjælperen selvfølgelig skal tilbage til sit arbejde igen.