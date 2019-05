Fra skandalesager som forsvarsminister til EU-parlamentariker

Søren Gade bliver første gang valgt ind i Folketinget for Venstre i 2001, da partiet vinder regeringsmagten. Seks år forinden har han stillet op som 32-årig i Holstebro-kredsen uden dog at blive valgt ind ved folketingsvalget i 1998. Den politiske debut på Christiansborg får han i 1999 som stedfortræder i en kortvarig periode.

I slutningen af 2000'erne begynder problemer at opstå for Søren Gade. Hans pressechef og særlige rådgiver Jacob Winther bliver sigtet - uden dog at blive tiltalt - for lækage om danske soldater i Irak til pressen. Samtidig med opstår "Jægerbogssagen" om Danmarks deltagelse i Afghanistan, og 23. februar 2010 vælger Søren Gade at trække sig som forsvarsminister.

4 Rygtes til at overtage Løkkes post

Søren Gade fortsætter som direktør i Landbrug & Fødevarer i 2012 og to år frem, og i juni 2014 går der rygter om, at han skal overtage formandskabet i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen. Søren Gade bekræfter efterfølgende i et interview over for Børsen, at han var i spil til posten, hvis Lars Løkke Rasmussen skulle trække sig som formand.