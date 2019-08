Fra maleri til scenen: Designer har skabt kostumer i skagensmalernes streg

Musicalen "Lyset over Skagen" fortæller historien om Krøyer, Ancher og alle de andre malere, der slog sig ned i Skagen og skabte ikonisk kunst. For at skabe den helt rigtige stemning på scenen har kostumedesigneren gransket malerierne fra tiden. Men hun har fortolket dem enkelt og grafisk. Avisen kiggede med, da skuespillerne prøvede kostumerne.

En sommeraften i 1882 står maleren P.S. Krøyer og kigger ud over Skagen Sønderstrand. Det er hans første sommer i byen, der er blevet en koloni for danske kunstnere. Hans kolleger står på sandstranden med deres staffelier og maler et sejlskib på det blå hav. Kunstnerne og skibet er motivet på et af Krøyers første billeder fra Skagen. Det skulle efterfølges af mange og mere berømte motiver fra byen med det vidunderlige lys, de uendelige sandstrande, middagsselskaberne og malernes yndlingsmotiver: de hårdtarbejdende, karakterfulde fiskere.

For mig har det været vigtigst ikke at lave noget, der var historisk korrekt, men at give den sanselige oplevelse, jeg selv har fået af at kigge på malerierne. Jeg ville formidle farverne, stemningerne og silhuetterne.

Den mandlige del af ensemblet er ved at klæde sig på til rollerne som fine herrer på Glyptoteket. Ved at tage jakken af, men beholde vesten på, bliver de til malere i Skagen. Det er kostumier Bente Nielsen fra Weirdwear, der hjælper skuepillerne i tøjet. Foto: Morten Rode

Og med et tilfreds nik fra instruktøren sendes de halvt syngende, fjollende skuespillere ud i garderoben igen. De afløses af seks fiskerkoner i hver deres nuance af sart, pastelfarvet blå, der kunne være farveskalaen på et Krøyer-maleri fra Sønderstranden.

Et par bukser er for store, et par støvleskafter skal foldes ned, en anden har for højhælede sko til rollen. Måske ligner de noget fra "Den Røde Pimpernel". Alt gennemgås minutiøst helt ind til undertrøjerne, de seks fiskere skal iføres til forestillingerne.

Inspireret af malerierne

Designeren har da også skelet til de gamle mestre, da hun skabte kostumerne til musicalen.

- Der har været et utrolig stort og inspirerende materiale, som jeg kunne kigge på, og det er sådan nogle ikoniske ting. Men for mig har det været vigtigst ikke at lave noget, der var historisk korrekt, men at give den sanselige oplevelse, jeg selv har fået af at kigge på malerierne. Jeg ville formidle farverne, stemningerne og silhuetterne på en rendyrket måde i stedet for at gå op i, om det var den rigtige knipling eller stråhat, siger Maria Gyllenhoff.

Hun har tegnet enkle, nærmest grafiske gengivelser af kjoler, der puffer på popoen, mamelukker, der giver det helt rigtige badelook anno 1890'erne, og kunstnerklæder bestående af stråhatte og lyse malerkapper, så man kommer i sommer- og badehotelstemning i det varme øvelokale i Søborg.

Ligesom Skagensmalerne har designeren arbejdet med lyset ved at vælge materialer, der begår sig godt under scenernes projektører. Mat hør er udgangspunktet for de fleste kostumer, men bliver forfinet af gennemsigtig silkeorganza på kunstnerindernes kjoler, og Drachmann får en skinnende vest. Samtidig er materialerne med til at understrege karakterens plads i samfundets hierarki: Fiskertøjet er lavet af det groveste hør, og fiskerkonerne har også kun tøj i hør, mens de dyrere, skinnende materialer hører til de finere samfundslag.