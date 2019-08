Fra folkeskole til ungdomsuddannelse: Unges alkoholforbrug stiger markant

Når de unge begynder på en ungdomsuddannelse, ses en markant stigning i de unges alkoholforbrug. Det vækker bekymring hos Sundhedsstyrelsen, som derfor har indgået et samarbejde med Danske Gymnasier om en fælles indsats fra kommuner, ungdomsuddann

Alkoholforbrug: Unges alkoholforbrug stiger drastisk, når de skifter fra folkeskolen til ungdomsuddannelser. Derfor går Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier sammen om en en fælles indsats, der skal sætte større fokus på den stigning i unges alkoholforbrug, som finder sted. De seneste tal fra Vidensrådets rapport "Unges alkoholkultur - et bidrag til debatten" viser, at under 10 procent af de 13-årige unge har prøvet at være fulde mindst to gange. Hvis man derimod kigger på de 15-årige, er det lige omkring 40 procent af pigerne, der har været fulde mindst to gange, mens det er omkring halvdelen af drengene, der har været fulde minimum to gange. En så markant stigning i alkoholforbruget hos de unge i årene, hvor de forlader folkeskolen, vækker bekymring hos Sundhedsstyrelsen. - At man begynder at drikke i så tidlig en alder, er ikke sundt for hjernen og dens udvikling. Selv et lille alkoholforbrug kan have betydning for udviklingen. Jo yngre, mere umoden og usikker man er, jo større risiko er der for, at det får konsekvenser. Derfor bliver vi også nødt til at forholde os til den store stigning i alkoholforbruget, der sker, når de unge starter på en ungdomsuddannelse, siger enhedschef ved Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Vi går ikke ind for alkoholforbud, for så ved vi, at de unge finder andre veje at gå. Under kontrollerede forhold hjælper vi gerne de unge til at få et sundt forhold til alkohol. Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

Gymnasierne kan ikke stå alene Selv om det ofte er på ungdomsuddannelserne, drikkeriet foregår, mener Danske Gymnasier ikke, at det er nok, at der bliver taget hånd om eleverne til festerne på skolerne - også forældrene og kommunerne skal tage ansvar for, at de unge ikke drikker uhæmmet, når de starter på en ungdomsuddannelse. - Det er ikke alene ungdomsuddannelsernes ansvar. Selvfølgelig har de et ansvar for at tage snakken op og håndhæve den alkoholpolitik, der må være, men vi kan ikke løse det alene. Vi skal stå sammen om at oplyse de unge, så de får nogle gode fornuftige vaner, når det kommer til alkohol, fortæller Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier. Det giver Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen hende ret i. - Gymnasierne kan ikke løse problematikken alene. Det er vigtigt, at kommunerne også tager ansvar, så der bliver kigget på, om nattelivet overholder alkoholbevillingerne og ikke serverer alkohol for unge under 18 år. Derudover mener Niels Sandø også, at man med fordel kan kigge på alternativer til det store alkoholforbrug. - Det er en kultur på især gymnasierne, som påvirker de unges alkoholforbrug. Og derfor tror jeg også, at man skal gøre en indsats for at komme med alternativer til de unge, siger han og fortsætter: - Der er mange unge, der gerne vil gå til fest uden at drikke så meget alkohol, men så kan de drikke en cola eller en danskvand. Derfor bør både skolerne, men også nattelivet sørge for at tilbyde alternativer til unge. Det er der rigtig mange, der efterspørger, og mange unge synes faktisk også, der generelt bliver drukket for meget.

Ingen alkoholforbud Både Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier håber, at en opfordring til landets kommuner, kan få flere kommuner til at være en aktiv del af indsatsen, for at skabe et trygt natteliv for de unge. - Vi går ikke ind for alkoholforbud, for så ved vi, at de unge finder andre veje at gå. Under kontrollerede forhold hjælper vi gerne de unge til at få et sundt forhold til alkohol, lyder det fra Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier. Derudover opfordrer Birgitte Vedersø de unges forældre til at tage en snak med deres børn, inden de starter på en ungdomsuddannelse. - Vi oplever ofte, at der er mest opsyn med de unge, mens de er på gymnasiet, da der er undervisere og professionelle vagter, der holder øje med dem, og der er ikke nødvendigvis forældre, der holder opsyn med de unge, mens de er til forfest. Derfor skal der skabes en samlet opmærksomhed omkring det - forpligtelsen til at de unge får et fornuftigt forhold til alkohol ligger hos alle parter.