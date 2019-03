Forstå sagen: Det drejer de 22 borgmestres opråb sig om

1. 40.000 sæt hænder mangler

Frem mod 2030 kommer landets 98 kommuner til at mangle 40.000 medarbejdere til at kunne levere samme velfærdsniveau som i dag inden for børneomsorg og ældrepleje. Det går ud over velfærden, lyder det fra 22 borgmestre fra både Socialdemokratiet og Venstre, heriblandt borgmestre fra landets fem største byer.