Forstå S-udspillet om tidlig pension

1. Udspillet

Socialdemokratiet lover ret til folkepension til alle - nedslidte og ikke-nedslidte - efter 40 år eller mere på arbejdsmarkedet, hvis det har magten efter et valg. Lever man ikke op til de objektive kriterier, men alligevel er nedslidt, skal man have mulighed for at blive visiteret til tidlig folkepension. Modellen skal gøres konkret sammen med arbejdsmarkedets parter.