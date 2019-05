Forsøg på at knægte upopulære holdninger fra offentligt ansatte skaber mistillid

Debat: Må offentligt ansatte blande sig i den politiske debat? Naturligvis må de dét. Må de også udtale sig om emner, de i kraft af deres arbejde har særlig indsigt i og viden om? Ja, selvfølgelig, og vi har brug for både deres viden og deres holdninger for at kvalificere de beslutninger, vi som politikere bliver valgt til at træffe.

Det gælder også, når ansatte i politiet udtaler sig kritisk om lovgivningen og konsekvenserne af den. Regeringen har i de seneste fire år fået gennemført en lang række tiltag, der har pålagt politiet nye opgaver, uden at der fulgte flere ressourcer med. Den røde tråd er, at regeringen har villet signalere en stram kurs(!) overfor ting, der i bred forstand kan virke generende. Det kan virke ubehageligt at se folk, der tigger på gaden, også selv om det måske skyldes dén fattigdom, regeringens politik har medført. Rart er det ikke at se på, så dét fik regeringen forbudt, og politiet fik dermed en opgave mere.

Men politiet skal også være kontrolpædagoger, når det bliver koldt. Kun hvis man er kuldskær eller forfrossen, må man have et halstørklæde om ansigtet i frostvejr, og konsekvensen af tildækningsforbuddet (som netop ikke er et burkaforbud, selv om de ansvarlige politikere gerne vil omtale det sådan) er, at politiet skal udspørge folk, om det virkelig kan passe, at de fryser, når det er koldt. Ja, sådan er politiets retningslinjer for den praktiske forvaltning af denne lov faktisk formuleret.

Alt dette lægger pres på politiet, og det kan undergrave det allervigtigste, nemlig befolkningens tillid til politiet. De fleste her i landet er opvokset med en tillid, der går mange generationer tilbage, og som handler om, at vi kan stole på politiet. Men når politiet bliver placeret i en situation, hvor de skal beskytte en person, der udelukkende er optaget af at provokere og at skabe mest mulig ballade, kan selv de mest tillidsfulde blive i tvivl om, hvorvidt grænsen mellem ytringsfrihed og offentlig orden er trukket det rigtige sted.

Tillid handler i høj grad om kultur, og vi overtager utroligt meget kultur fra vores familie. Hvis man er vokset op i et land, hvor politiet er et redskab for et diktatur, og hvor vilkårlige fængslinger, tortur og domfældelse uden rettergang er en del af dagligdagen, kan det tage tid at vænne sig til en anden kultur, hvor politiet er et redskab for demokrati og ytringsfrihed. Når man kan se og høre sine forældre og bedsteforældre udtrykke angst og mistillid til politiet, skal der ikke meget til, før ens egen spirende tillid bliver sat under pres, også selv om man er født her i landet.

Netop disse pointer har en politiassistent fra Odense fremført. Han har med andre ord benyttet sin ytringsfrihed, og han er blevet mødt med reaktioner, der lyder som noget, man normalt kun oplever i samfund, hvor demokratiet endnu ikke har slået rod. Enkelte politikere har krævet, at politiassistenten blev fyret. Andre har forlangt, at ledelsen giver ham mundkurv på. Det er grotesk og surrealistisk at opleve, at en politiassistent, der i sit daglige arbejde skal forsvare ytringsfriheden - også når den kommer til udtryk i rent provokatoriske optrin - bliver mødt med krav om, at han pakker sin egen ytringsfrihed sammen.

Det er imidlertid sket før. Af og til kan man opleve, at politikere vælger at lukke ørerne for input, der kommer fra fagpersoner med særlig viden. Det er sket mange gange i løbet af de seneste fire år. Både på sundhedsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet har den siddende regering haft flertal for de årlige besparelser på to procent. Overlæger, rektorer og inspektører er blot nogle af de faggrupper, der har taget bladet fra munden for at beskrive de alvorlige konsekvenser af denne politik. Det meste af tiden har de talt for døve øren, i hvert fald indtil datoen for folketingsvalget blev annonceret.

Nu forsøger regeringen at blive genvalgt på at reparere de ødelæggelser, den selv har stået i spidsen for at gennemføre. Det ville svare til, at man afleverede sin cykel i en cykelforretning for at få den lappet, men mekanikeren smadrer både stellet og begge hjul og foreslår så, at man bare kan købe en ny cykel i hans butik, når nu den gamle cykel ikke virker mere.

Jeg håber, at vi på valgdagen vil opleve, at vælgerne godt kan gennemskue dette forsøg på at føre befolkningen bag lyset.