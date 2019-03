Forsker: I en nær fremtid spiser vi vores køkkenaffald i stedet for at brænde det

Teknologisk Institut offentliggør i dag en rapport om de danske forsyningsselskaber, der er rigtig gode til at brænde affald af, så det bliver til varme og strøm. Men det er faktisk en dårlig idé at brænde husholdningsaffald, haveaffald, spildevandsslam og andet biologisk affald, når det i stedet kan spises.

- For at brødføde en voksende global middelklasse bliver vi nødt til at finde andre proteinkilder, siger han.

Bioaffald: Det meste af det, du smider i skraldeposen under køkkenvasken, skal i stedet spises. Bananskrællen, osteskorpen og kaffegrumset skal nemlig være grundlag for nye fødevarer i stedet for, at det bare går op i røg på forbrændingsanlægget som i dag. Det mener Sune Dowler Nyggard, der er direktør for Teknologisk Instituts Life Science i Aarhus.

Det kræver ny teknologi, hvis biologisk affald i højere grad skal kunne omdannes til nye fødevarer eller materialer.Lovgivningen sætter begrænsninger for, hvor meget affaldsselskaberne kan udnytte det organiske affald. Økonomien sætter også begrænsninger, for det skal kunne betale sig at omstille til at udnytte biologisk affald i stedet for at brænde det. 72 procent af forsyningsvirksomhederne regner fortsat med at brænde det biologisk affald, mens kun 14 procent vil arbejde på at omsætte det på anden vis, viser ny rapport fra Teknologisk Institut.

Forhindringer for at gøre bioaffald til mad

Larver i Føtex

- Vi er langt i forsøg med at lade insekter i larvestadiet omdanne de bioressourcer, der tidligere var affald, til protein- og fedtrige produkter, som kan bruges til fødevarer. I første omgang til dyrefoder, men man vil også kunne udvikle produkter, som kan indgå i fødevarer til mennesker, siger Sune Dowler Nygaard, der er direktør i Teknologisk Institut i Aarhus.

Processen går i korthed ud på, at larverne grovæder affaldet, indtil de er blevet cirka 100 gange tungere. Og så ender de selv med at blive til næringsrigt foder for andre. Det kræver dog, at der skal være fuldstændig styr på, at affaldet er "rent". I dag er det derfor ikke tilladt at lave affald om til foder.

- Hvis nogen for eksempel har smidt et batteri i grønt affald, vil det jo forurene den videre proces med det biologiske affald. Det handler om at have rene kæder og at kunne dokumentere det, hvis man skal levere godkendt foder, siger Sune Dowler Nyggard.

Men når den del er på plads, ser han ikke noget til hinder for, at køkkenaffaldet kommer til at indgå i fødevareproduktionen og ender på hylderne i supermarkedet.

- Der er jo allerede ristede melorme på hylderne i Føtex. Og vi har larveprodukter, som bliver brugt til at bage knækbrød med, siger han.