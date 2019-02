Formuer: Rudersdal og Skanderborg topper, Ishøj og Randers skraber bunden

De fattigste kommuner

Ishøj ligger i bunden med en nettoformue på 398.000 kroner per indbygger, og de har mistet 4 procent af formuen siden 2004. Randers Kommune ligger lige over med 429.000 kroner, og her har indbyggerne mistet 8,5 procent af formuen siden 2004. Blandt de nederste 10 kommuner ligger også Fredericia, Haderslev, Assens og Struer - kun i Fredericia er formuen steget.