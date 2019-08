Formandsuro: V-bagland holder krisemøde i Kolding

Den partipolitiske tête-a-tête bliver beskrevet som et regulært krisemøde, hvor det syddanske Venstre-bagland skal samles om en fælles holdning til formandsuroen, der rumsterer i partiet. Forud for partiets hovedbestyrelsesmøde den 31. august.

To Venstre-medlemmer fra Roskilde skrev mandag i en kronik til Jyllands-Posten, at de krævede Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens afgang som ledere af partiet. De mener, at den nuværende ledelse er decideret skadelig for partiet, da de har bragt partiet i en situation, hvor det reelt set er umuligt at diskutere partiets politik. Det handler mere om hvem der er loyale over for hvem. En rundspørge, foretaget af Ritzau blandt 1172 medlemmer af partiet, fortæller, at spørgsmålet om formandskabet splitter baglandet. 277 har svaret på spørgsmålene fra Ritzau og blandt svarer 110 at Lars Løkke Rasmussen fortsat er formand ved næste valg og 108 svarer, at der er fundet en ny formand til den tid. Undersøgelsen bliver ikke set som repræsentativ, da størstedelen af de adspurgte har valgt ikke at svare. Lars Løkke Rasmussen har i et interview med avisen Danmark erkendt, at han kunne have gjort mere for at undgå den krise, der har præget partiet efter sommerferien. Han har desuden sendt en mail til alle partiets 32.000 medlemmer, hvor han orienterer dem om situationen.

Der skal ske noget

I det syd- og sønderjyske Venstre-bagland udtrykker flere af medlemmerne deres bekymring om partiledelsen.

- Jeg synes da det er ærgerligt, at der er så meget polemik i toppen og det kalder da på, at man får fundet en løsning på det hurtigst muligt. Vi er nødt til at få skabt ro. Det (uroen, red.) er ikke nogen sten i skoen for mig i mit virke som borgmester, men det er en sten i skoen på partiet, fordi det lige nu står i vejen for, at vi kan tale politik, siger Jesper Frost (V), der er borgmester i Esbjerg.

Han forventer, at balladen i Venstres ledelse kommer til at stå øverst på dagsordenen til partiets forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde næste uge, og det er flere i baglandet enige i:

- Der kommer i hvert fald til at ske et eller andet til hovedbestyrelsesmødet. Vi har jo en formand og næstformand, som skal forklare sig overfor os. Det har været en uskøn omgang i pressen, og jeg kan godt fornemme uroen blandt medlemmerne. Det kan vi ikke være bekendt overfor vores parti. Luften er renset, men om hovedbestyrelsen stiller sig tilfreds, kan jeg have min tvivl om, siger formand for Venstre i Esbjerg Kommune, Jan Lagoni Jacobsen.