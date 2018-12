Formand om Venstre-oprør: Vi er blevet villige til at handle med partiets DNA

For Venstres formand i Syddanmark rammer baglandets oprør mod en lukning af regionsrådene dybt ind i Venstres sjæl. - Det er nyt, at folkevalgte er noget, Venstre kan handle med, siger Stephanie Lose.

- Jeg håber, at Venstre har et oprigtigt ønske om at styrke sundhedsvæsenet, men for mig virker det mere som om, det handler om at skabe fælles fodslag med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Men det er jo ikke nyt, at de partier vil afskaffe regionerne - det nye er, at mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med. Og det uden at ledelsen siger, at det er en væsentlig del af Venstres DNA, siger Stephanie Lose til avisen Danmark.

Avisen Danmark har fået denne kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby til de seneste tre dages artikler om oprør i Venstres bagland mod regeringens planer om at nedlægge regionsrådene:"Regeringen fremlægger i januar måned et udspil til sundhedhedsreform, der skal skabe mere nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet og dermed bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne samt give vores sundhedsvæsen et økonomisk løft på en række områder. For regeringen handler reformen om patienterne og at sikre et stærkere dansk sundhedsvæsen."

- Det kan aldrig blive venstrepolitik at nedlægge et folkevalgt element, siger formand for Venstres partiforening i Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard. Foto: Joan Karlsen

Fornærmelse

Kritikken mod regeringens planer om at fyre politikerne i regionsrådene og lade styringen af sygehusene overgå til f.eks. professionelle bestyrelser er især blevet rejst af politikere med nuværende eller tidligere tilknytning til regionerne. Men hvis der er noget, der kan få Stephanie Lose op i det røde felt, er det, hvis hun bliver skudt i skoene, at dette handler om regionspolitikere, der vil redde deres egne taburetter.

- Dette er jo ikke noget vi regionspolitikere i Venstre står alene med. Det er regeringen og DF, der står alene. Eksperter kan ikke se en bedre løsning, medarbejderne i sundhedsvæsenet taler imod, Danske Patienter taler imod. Store dele af Venstres eget bagland taler imod. Og når Venstre på Christiansborg siger, at de tager hensyn til patienterne - underforstået at det gør vi ikke - opfatter jeg det som en decideret fornærmelse. Jeg har brugt 13 år på at hjælpe med at skabe et bedre sundhedsvæsen. Det er noget, vi gør for patienterne. Det er så uforskammet at insinuere noget andet. De skal også lige huske, at vi altså står til ansvar for vælgerne hver fjerde år, siger Stephanie Lose.

Formanden i Region Syddanmark har ikke puttet med sin holdning over for Venstre ledelse. Og hun føler sig helt overbevist om, at de har hørt hende.

- Om der er blevet lyttet oprigtigt er for tidligt at sige, men jeg har dog en ide om, at ledelsen er ved at erkende, at dette er noget, der fylder mere i Venstre, end de havde regnet med, siger hun.

Stephanie Lose siger, at det har en stor betydning, at det var netop Søren Gade, der i avisen Danmark tog hul på kritikken af Venstres ageren.

- Indtil da havde mange ladet sig spise af med ledelsens meldinger om, at intet er besluttet endnu, selv om vi alle kunne læse skriften på væggen, da der blev åbnet op for, at folkevalgte er noget Venstre er villig til at handle med. Søren Gade er en vellidt politiker i Venstre, og det at han sagde sin mening offentligt, gjorde det legitimt for andre at gøre det samme, siger hun.