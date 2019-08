Bøger: Et midaldrende ægtepar står over for et nyt kapitel i livet, hvor de skal omdanne et faldefærdigt hus i Frankrig til et hotel, da manden, Karl, dør på Molslinjen.

Hans kone, Susanne, der er rejst i forvejen, forstår ikke, hvad han overhovedet lavede på den færge, da han skulle have været på vej ned til hende, så da hun kommer hjem til Danmark, beslutter hun sig for at finde ud af, om hendes mand kan have haft en affære og med hvem.

Undervejs må Susanne også en tur rundt om sin egen ubehagelige fortid. Så langt så godt.

Bogen har fået betegnelsen "spændingsroman", og det er da heller ikke noget dårligt setup, men jeg er nødt til at indrømme, at den for det første kedede mig, og at jeg for det andet havde en mistanke om, hvad "svaret" nok var, allerede meget tidligt, og så bliver det altså lange 400 sider.

Desuden synes jeg, karaktertegningen er for stereotyp, og at de noget desperate valg, Susanne træffer for at løse mysteriet, er utroværdige.

Uden at røbe for meget, kan det afsløres, at temaet i romanen er menneskers utrolige evne til at fortrænge ubehagelige sandheder og leve på løgne. Det kunne der godt være kommet en spændende roman ud af. Det lykkes bare ikke her. Sara Bouchet: "Min mands elskerinde". 404 sider. Politikens Forlag