Forfalsker, forræder, folkehelt: Krigsafslutningen kom i vejen for portrætmaler, der blev rig på forfalskninger

Nazisternes hang til at dokumentere alt ned til mindste detalje betød, at det var nemt at finde ud af, hvorfra Göring havde fået maleriet. Han havde købt det af den tysk-hollandske kunsthandler og bankmand Alois Miedl i 1942 for den nette sum af 1,65 millioner hollandske gylden - svarende til over 80 millioner kroner i nutidspenge.

Den allierede specialenhed med det officielle navn "The Monuments, Fine Arts, and Archives program" havde blandt andet til opgave at tilvejebringe og tilbagelevere kunstgenstande, som nazisterne havde stjålet, og i saltminekomplekset fandt de over 6500 værker fra hele Europa - heriblandt en sand sensation: et hidtil ukendt maleri af den hollandske barokmaler Jan Vermeer med titlen "Kristus og ægteskabsbrydersken".

For at undgå at falde i kløerne på de russiske tropper satte Göring kursen mod vest, hvor han 6. maj overgav sig til amerikanerne.

Før Michelangelo Buonarroti blev en af renæssancens mest beundrede og fejrede kunstnere med udødelige værker som marmorskulpturen David og freskoerne i Det Sixtinske Kapel på sit CV, forfalskede han en skulptur af en sovende Amor og skubbede uforvarende sin karriere i gang.Den på det tidspunkt 21-årige Michelangelo udførte selv skulpturen, som han derefter fik til at se ældre ud ved at grave den ned. En kardinal hoppede på limpinden og købte skulpturen i den tro, at den var fra det antikke Rom, og da han opdagede bedraget, blev han angiveligt så imponeret over den unge Michelangelos evner, at han lod den unge kunstner beholde sine betaling. Kilde: Atlas Obscura

29. maj mødte to allierede officerer op på 55-årige van Meegerens adresse på den eksklusive Keizersgracht i Amsterdam og arresterede ham for landsskadelig virksomhed og samarbejde med fjenden. Han blev indsat i Weteringschans-fængslet for at afvente sin videre skæbne, og den så ikke lys ud med en anklage om kollaboration med den forhadte besættelsesmagt og plyndring af en hollandsk kulturskat hængende over hovedet. Dødsstraf var en reel mulighed. Ikke desto mindre gik der seks uger, før van Meegeren besluttede at tilstå sin egentlige forbrydelse: Maleriet, som var endt i Görings hænder, var ikke malet af Jan Vermeer fra Delft i 1600-tallet, men af ham selv, Han van Meegeren fra Deventer, i det 20. århundrede.

Alois havde boet i Holland siden 1932, men han var en berygtet kollaboratør med stærke bånd til flere topnazister, og siden besættelsen af Holland havde han specialiseret sig i at videresælge kunst og andre ejendele, som var blevet stjålet fra flygtede eller deporterede jøder. Han tilstod hurtigt, at han havde købt maleriet af en vis Han van Meegeren, en velhavende, men relativt ukendt portrætmaler og kunsthandler.

Hermann Gøring ved langelinie i sommeren 1938 på sin yacht. Han skulle se "Hamlet" på Kronborg. Han fik Dannebrogordenens Storkors under sit ophold i Danmark. efter krigen nåede han at opdage, at hans Vermeer-maleri var lavet af van Megeren. Foto: Ritzau Scanpix

Dygtig men uoriginal

Henricus Antonius "Han" van Meegeren malede sin første falske Vermeer, fordi han ville udstille hykleriet i den etablerede kunstverden og skabe et bevis på sit eget geni.

Han var uddannet fra det kongelige hollandske kunstakademi i Amsterdam, og op gennem 20'erne oplevede han en vis kommerciel succes med sine traditionelt figurative malerier, der var inspireret af de store hollandske mestre. Men i en tid, hvor nye bevægelser som kubisme og surrealisme stormede frem, stak van Meegerens "retrokunst" voldsomt ud, og kunstkritikere betegnede ham som en dygtig imitator uden originalitet.

Van Meegeren rasede mod denne behandling, blandt andet i artikler i magasinet De Kemphaan, og det mindskede på ingen måde kritikernes uvilje mod ham. Men i stedet for at fortsætte sin frugtesløse kamp på ord besluttede Han van Meegeren at bevise over for kritikerne, at de tog fejl af ham. Han ville vise, at han ikke bare kunne kopiere de gamle mestre fra den hollandske guldalder - han kunne skabe et værk, der var på linje med deres.

Efter at have prøvet kræfter med en række maleres stil valgte van Meegeren, at hans perfekte forfalskning skulle være en Vermeer - ikke mindst fordi det medførte nogle praktiske fordele. Dels var der på dette tidspunkt stor interesse for Johannnes Vermeer i de hollandske kunstkredse. Han var nærmest gået i glemmebogen efter sin død i 1675, men i begyndelsen af det 20. århundrede var han blevet "genopdaget". Dels var Vermeer en gådefuld herre, der på trods af et relativt kort liv - han blev 43 år - havde store mørke pletter i sin biografi. Samtidig kender vi kun til meget få værker fra Vermeers hånd.

34-37 malerier er i dag anerkendt som ægte Vermeer-værker. Til sammenligning kender man til over 300 malerier af Rembrandt - og dertil et hav af raderinger og tegninger.

På van Meegerens tid var der derfor nærmest en forventning om, at flere Vermeer-malerier blot ventede på at blive opdaget og anerkendt. Og van Meegeren var opsat på at levere varen.