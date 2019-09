Fordobling på tre år: Arkitekterne er vilde med sønderjysk tegl

- Tegl er tilbage. I en overgang i nullerne handlede det meget om glas, stål og træ, men en ny generation af arkitekter har fået øjnene op for tegl. Det samme har helt almindelige forbrugere. Vi er hver især blevet vores egne arkitekter. Vi inspireres af andre på Instagram og andre sociale medier, og der har vi fået øjnene op for, at rådgivningen af slutkunden er vigtig, fordi de søger information og inspiration hos os, siger Peter H. Thomsen.

Vesterled Teglværk er det største blandt de fem teglværker i Egernsund Tegl. Det ligger ned til vandet i Nybøl Nor. Det bedste ler findes ude i vandet, men der er rigeligt med god ler i området. Peter H. Thomsen peger ud over Nybøl Nor. Hele vejen rundt om noret langs bredden rejser høje skorstene sig fra horisontlinjen. Det er nuværende og tidligere teglværk, der vidner om fortid, nutid og fremtid. Bag ham tårner bjerge af ler fra oplandet sig op. Leret ligger klar til at blive fodret i det enorme maskineri, der forvandler leret til mursten, som man har gjort det i århundreder.

Peter Høffner Thomsen er direktør i andelsselskabet Egernsund Tegl, der er ejet af tre teglværksejere i Egernsund og omkring Nybøl Nor. Virksomheden markedsfører, sælger og udvikler produkter for i alt fem jyske teglværker, og her har man oplevet en rivende udvikling, der har mere end fordoblet salget på tre år.

Murstenen er tilbage. Så kort kan det siges, hvis man spørger sammenslutningen af teglværker i Egernsund Tegl, der ligger omkring Nybøl Nor vest for Sønderborg, hvor umættelige ovne sluger ler og aldrig sover.

Hele bygningen runger af lyden fra den enorme tromle, der er første skridt i teglproduktionen. En gravko fodrer den med ler og genbrugt tegl, der ikke klarede kvalitetstjekket. Den knuser det meste af det, den kommer i nærheden af. Derfor holdes der øje. Der er længere mellem dem, men det sker stadig, at der pludselig er en granat fra krigen i maskineriet, og så må det tunge maskineri stoppes. Senest var Rydningstjenesten forbi sidste sommer for at sikre en granat.

Nogle ting vil dog aldrig ændre sig. Sveden pibler frem fra panderne i den varme produktionshal, hvor man sagtens kan gå i shorts og t-shirt året rundt, og luften er tør og mættet af støv. Den flere meter høje og 170 meter lange ovn kører i døgndrift, og selv hvis man har behov for at slukke den, tager den 10 dage om at køle ned.

For et par generationer siden beskæftigede teglværkerne 300-400 arbejdere hver. I dag er det ofte omkring 30 til 40. Maskiner har overtaget langt størstedelen af det manuelle arbejde, og nu er det robotter, der automatisk kører sten fra formene til tørrekammeret og videre til ovnen, inden de færdige mursten stables på paller. Hvor generationer af fædre og sønner gravede ler med skovle og slæbte sten ved håndkraft, er de ansatte på teglværket i dag næsten udelukkende smede og elektrikere, som konstant vedligeholder de store maskiner, der tager sine tæv i arbejdet med det grove ler og den høje varme. Når maskinerne går ned, hvilket sker hyppigt, iler alle mand til som ved et Formel 1-pitstop. Går én maskine i stå, forsinkes hele værket.

Teglmager i sjette generation

Murstenen er et gennemfunktionelt produkt. Den danske mursten er en murernæve bred, nem at stable og kan holde i århundreder, men selv om produktionen af tegl i sin grundessens ikke har ændret sig, har teglværkerne oplevet en stærk teknologisk udvikling.

Det hele begynder i lergrave og på bøndernes marker. Leret giver røde eller gule sten afhængig af kalkindholdet. I de øverste en til to meter udvaskes kalken fra blottet ler af nedsivende regnvand, og det giver de røde mursten, som er den dyreste og historisk den mest eftertragtede tegl, mens man dybere i jorden fandt den kalkholdige blåler, som bliver gul ved brænding.

Andreas Christensen er sjette generation af ejere af Vesterled Teglværk. I 1843 fik Frederik Christensen koncession til at drive teglværk fra familiens gård, som hed Vesterled. Siden da er teglværket gået i arv til den næste generation i familien, og ejerne har skiftevis heddet Frederik eller Andreas.

Andreas Christensen er en af de gourmetkokke, der ved, præcis hvilke knapper han skal skrue på, for at få det resultat kunderne vil have. Geografi, jordforhold og behandling er alle afgørende parametre for kvalitet, tekstur og farve, og producenterne kan blandt andet tilføje sand, halm eller en kraftigere, tysk skiferler til blandingen for at justere det endelige resultat. Og under selve brændingen i ovnen, er der flere processer, som ændrer lerets farve markant.

For enden af den 170 meter lange ovn er en vogn netop kørt ud. Stenene er endnu for varme at holde i hænderne. I midten af ovnen er der 1050 grader, mens temperaturen falder jævnt mod de to porte, der jævnligt åbner og sluger et nyt læs tegl, mens et friskbrændt læs kommer ud i den anden ende.

- Stenene brændes i godt to døgn. Det er en lidt speciel proces, fordi det er et naturprodukt. Vi graver det op af en mark, blander, ælter og former det. Det er en kompliceret proces, da naturproduktet kan svinge i sammensætning, men vi har heldigvis mange medarbejdere med lang erfaring, og som har håndværket i sig, siger Andreas Christensen.

- Produktionen er totalt automatiseret, men materialet er i den grad levende, så vi går hele tiden og holder øje med det, siger Andreas Christensen.

Den 170 meter lange ovn er muret op i rød tegl. Langs siden stikker små rør ud med en god halv meters mellemrum. Andreas Christensen skyder en metalplade væk fra enden af et rør og afslører et lille kighul direkte ind i ovnen. Kighullerne er placeret ved gasdyserne, og teglværksarbejderne bruger dem til at holde øje med temperaturen, som de kan vurdere ud fra ildens farve. Selv om det hele overvåges og styres via apps på telefonen, holder teglarbejderne stadig konkurrencer om, hvem der mest nøjagtigt kan vurdere temperaturen i ovnen.

Overskudsvarmen fra ovnen føres til tørrekamrene, hvor de våde teglsten tørrer i et par dage. I tørrekammeret er luften knastør, tæt af støv og varm som en sauna. En trappe fører op på toppen af ovnen. Her vil man helst ikke opholde sig for længe. Dyserne med gas føres ned fra ovnens overside og står i rækker med gangstier mellem sig. De dækker et godt stykke af ovnens 170 meter. Omkring halvvejs står en stor beholder fyldt med kul. Herfra skovles kul i tragte, som fører ned i ovnen. Det fine kulstøv giver murstenene det karakteristiske sorte spil i overfladen, som er blevet moderne herhjemme.