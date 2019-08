Minimere madspild, kødfrie dage og affaldssortering er noget at det, danskerne er villige til at indføre til fordel for klimaet. Men ifølge sociolog og forbrugerekspert Eva Steensig er danskerne kun villige til at ændre på vanerne så længe, at det ikke for alvor ændrer på deres livsførelse.

Klimabevidsthed: Med fem måneder tilbage af året var det en nedslående nyhed, der ramte Jordens befolkning i sidste uge. Jordens ressourcer for 2019 var opbrugt for i år. Og kigger man tilbage på valgkampen, var klimaet også et af de helt store samtaleemner, som blev lystigt debatteret. I slutningen af juni vedtog Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet, at Danmark skal have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Klimaet fylder meget, men hvad er danskerne egentlig selv villige til at gøre, for at forbedre klimaet? En ny undersøgelse gennemført af Ipsos Danmark viser, at vi er villige til at ændre vaner, når det kommer til dagligdagsvaner som at minimere sit madspild eller købe færre plastikposer i forbindelse med indkøbsturen. Til gengæld er danskerne ikke vilde med tanken om, at der skal lægges afgifter på deres årlige flyvetur sydpå. Sociolog og forbrugerekspert Eva Steensig mener, at det skyldes, at vi danskere gerne vil være klimabevidste, så længe det ikke påvirker vores generelle livsførelse.

- Hvis vi kigger på danskernes reelle adfærd, er vi villige til at være klimabevidste, når det er nemt, og ikke påvirker vores hverdag for meget. Det gør ikke rigtig ondt at skulle reducere madspild eller samle skrald om søndagen, men at droppe den årlige tur sydpå er mere ubehageligt.