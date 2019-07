Forbedret arbejdsmiljø er regeringens Columbusæg

Nedslidning: Den nye regering står med en række udfordringer, som peger i samme retning: hjælp til de nedslidte, flere i beskæftigelse og mere kvalificeret arbejdskraft hos især faglærte håndværkere.

Der er ikke én løsning, der kan klare alle de udfordringer. Men der en indsats, som ville kunne agere Columbusæg for regeringen. Det er indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Der er en presserende opgave i at sikre bedre hjælp til de personer der allerede er nedslidte, og til dem der er begyndt at skrante, men vi skal naturligvis også sørge for, at folk ikke bliver nedslidte i fremtiden. Et ordentligt arbejdsmiljø - både psykisk og fysisk - vil sikre, at færre bliver nedslidte og får brug for hjælp når de nærmer sig pensionsalderen.

Det vil også hjælpe på den anden hovedpine regeringen har. Nemlig at sikre, at flere kommer i beskæftigelse. Eller måske snarere; at fastholde folk i beskæftigelse.

Samtidig siger det sig selv, at hvis den dygtige industritekniker har mindre sandsynlighed for at komme til skade på arbejdet, så er der tilsvarende stor sandsynlighed for, at han eller hun holder helt til pensionsalderen. Det vil også sikre kvalificeret arbejdskraft.

De sidste par måneder har været noget af det bedste, der er sket for arbejdsmiljøområdet i mange år. Vi har fået tilbageført en del af de ressourcer, der i de sidste mange år er blevet sparet på Arbejdstilsynet og vi har haft et folketingsvalg med fokus på nedslidning.

I det forståelsespapir som regeringen har aftalt med støttepartierne, er der også et stort fokus på netop arbejdsmiljøet. Der er enighed om ordentlige budgetter til Arbejdstilsynet. Lige i omegnen af 520 mio. kr. årligt de næste 3 år og med håndslag på, at der ikke kan skæres de efterfølgende år. Vi så gerne, at aftalepartierne sikrede Arbejdstilsynet mindst samme økonomi de næste 10 år. Det tager nemlig tid at udmønte en så omfattende aftale.