For andet år i træk holder Arla stor madfest i forbindelse med Food Festival i Aarhus.

FOOD FESTIVAL: Igen i år står den på stort set al slags underholdning, masser af smag og en lang række workshops om mad og drikke, når Food Festival i Aarhus finder sted i weekenden.

Ligesom sidste år får børn og unge deres eget område, hvor mejeriselskabet Arla indbyder til en fest i festen med blandt andet bæredygtigheds-skattejagt, smagning på nye råvarer samt live dissekering af dyr for bare at nævne en brøkdel af programmet.

Det hele handler i sidste ende om mad, og med spiselige poster i et løb, med hænderne i fremstillingen og med besøg af Emil Obel, vinder af Den Store Bagedyst 2018, er målet at vække børn og unges interesse for nye råvarer og anderledes madoplevelser. Desuden at inspirere til sundere og mere bæredygtige madvaner.

- Madlavning bliver ofte noget, vi forældre vil have hurtigt overstået, fordi vi ikke orker at tvinge ungerne til at være med. Så det er virkelig vigtigt, at vi som fødevarevirksomhed hjælper med at inspirere flere børn og unge til at gå med i køkkenet, så de kommer til gryderne af egen lyst, siger Anja Sønderberg Søholm, eventchef i Arla, i en pressemeddelelse.

Området holder åbent hver dag, og der er fri adgang med billet til Food Festival. Det fulde program kan ses på Arlafoodfest.dk.