Folketingskandidat skrev oikofobi og så fik han 30 dages karantæne på Facebook

- Jeg tror ikke, at der er nogen politikere, der har lyst til at blive udelukket af Facebook i en valgkamp. Det er ødelæggende, siger Nick Mogensen, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Vestjylland. Facebook er tavse.

- Jeg er med på, at folk kan have nogle holdninger til mig og til vores politik. Men når man selv debattere på en markant måde, så må man også kunne tåle at få noget igen, siger Nick Mogensen, der kalder det for potentielt ødelæggende at få karantæne midt i en valgkamp.

Opslaget kommer som led i en længere debat med brugeren, hvor Nick Mogensen og Nye Borgerlige blandt andet bliver beskyldt for at fremme nynazisme og bruge nazistisk retorik.

En anden bruger, som Nick Mogensens har været i debat med på Facebook, har anmeldt ham for et opslag, der i sin fuldeordlyd lyder:

- Jeg er forbløffet. Da jeg kommer ind på min side i søndags, kan jeg se, at jeg ikke kan bruge den, og at jeg har fået karantæne.

Et firma skal ikke bestemme

Ifølge Nick Mogensen er Facebook det største medie i forhold til at komme i kontakt med danskerne:

- Og jeg tror ikke, at der er nogen politikere, der har lyst til at blive udelukket af Facebook i en valgkamp. Hvad der gør det endnu mere uforståeligt er, at jeg slet ikke mener, at mit opslag på nogen måde er så kontroversielt, at det kan føre til en karantæne. Det er ikke truende eller fornedrende mod nogen, siger Nick Mogensen.

Men Facebook er et privat selskab, så det er vel i sin gode ret til at kunne give karantæne til de forskellige brugere?

- Det kan man naturligvis godt mene. Men jeg mener ikke, at det er et selskab - i det her tilfælde et amerikansk - der på den måde skal definere, hvilke holdninger danskerne må lytte til i en valgkamp. Det ligger helt inde for det rimelige i en debat, det jeg har skrevet. Man er nødt til også at se på den kontekst, det indgår i, siger Nick Mogensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Facebook til udelukkelsen.

Og hvad betyder så oikofobi: Had til, og irrationel skyldfølelse over egen kulturel baggrund. Udtrykket er lanceret af forfatteren George Orwell.