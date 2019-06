Folkeskolen er for vigtig til tests

Test: Folkeskolen har ikke brug for nationale test til at løse sin opgave. I bedste fald er de spild af tid og penge, i værste fald er de skadelige. Vores anbefaling vil være, at de afskaffes!Folkeskolen er den vigtigste demokratisk dannende institution i Danmark. Det Danmark, vi alle sammen holder af, er ikke kommet ud af den blå luft. Vi lever i et land bygget på tillid, tryghed, tolerance og solidaritet. Det er ikke egenskaber mennesker er født med, det er noget, de gives i deres opvækst. Vores bedste bud er, at folkeskolen er stedet, hvor det sker.

Forskning viser, at nationale tests, som de ser ud i dag, kan være decideret skadelige, når lærerne ikke oplever, at de kan bruges som pædagogisk værktøj i tæt kobling til undervisningen, og at de kan skabe mistrivsel hos de mest udfordrede og yngste skolebørn.

Der er langt imellem folkeskolelærere, der hylder nationale test. De fleste ser det som noget, der skal overstås. De nationale test er udtryk for en kultur, hvor man forsøger at måle kvalitet med en kvantitativ målemetode. Den seneste rapport om de nationale test, rejser tvivl om deres validitet og deres brug som pædagogisk redskab for lærerne eller som en uvildig vurdering for samfundet af elevernes faglige niveau.

Det er næsten ubærligt at tænke på alle de børn og lærere, der i mere end ti år har brugt tid og penge på tvivlsomme test. Børnene har gjort sig umage med at blive gode til test for ikke at skuffe deres forældre og lærere. Lærerne har gjort deres elever gode til test af hensyn til skolens og deres eget omdømme. Og midt i alt dette, har man ikke tænkt på, om børnene rent faktisk lærer, det man skal kunne for at være et helt og godt menneske.

Men skal lærerne da ikke kunne følge med i hvordan det går børnene? Jo selvfølgelig - det har de altid gjort, og derfor skal vi bruge energien på at udvikle test, som kan bruges som pædagogisk redskab for lærerne, og som måler elevernes faglige progression - altså elevernes udvikling siden sidste måling. Vi ved, at evaluering er vigtig, og her er både lærernes professionelle dømmekraft og test, der kan bruges af læreren, i det videre pædagogiske arbejde, afgørende.

Men vi må ikke glemme at holde fokus på dannelse, som det så flot er formuleret i folkeskolens formålsparagraf og fagenes formål.

For det, vi jo i bund og grund gerne skulle lykkes med, er at være de bedste i verden til at gøre børn til selvstændige og frie mennesker, der kan tænke, tage ansvar og handle. Det er vores holdning, at nationale test ikke har en plads i undervisningen i vores folkeskole, og de bør under alle omstændigheder stilles i bero, indtil kvaliteten af dem er afklaret.