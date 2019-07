Folk uden faglig indsigt lader sig vildlede af økologer

Landbrug: Formanden for Økologisk Landsforening Per Kølster og andre har kritiseret debatindlæg, der nævner, at økologien er klimabelastende. Fælles for dem er, at de giver udtryk for, at landbruget skal stå sammen, respektere hinanden og ikke bekrige hinanden i medierne.

Jeg har stor faglig og menneskelig respekt for de af mine kollegaer og naboer, som har valgt at drive økologisk landbrug enten af ideologiske eller økonomiske grunde. De slider lige så meget for at få hverdag og økonomi til at hænge sammen. Men når de har valgt en formand, der gang på gang går i medierne og fremfører egne lyksaligheder og udstiller de 90 pct., der driver et moderne vidensbaseret landbrug, som dem, man vil lægge afstand til, så er min "samhørighedsforståelse" opbrugt. Og for mig må forbrugerne købe og spise al den økologi, de ønsker - bare der ikke skal smides flere skattekroner efter det, for at skabe et kunstigt behov.

Gang på gang kommer Per Kølster med forkerte påstande og halve sandheder. Vi er "garant for renere grundvand", lyder det. Det, der er fundet af urenheder, er fra gamle midler fra landbruget, DSB og masser af andre, der ikke vidste bedre. Og da moderne plantebeskyttelsesmidler ikke kommer til grundvandet, er det en grov beskyldning at sprede om moderne landbrug. Husk, at man sprøjter med kobber og svovl i økologisk frugtavl.

Den nye grønrøde regering vil hæve økologien til det dobbelte, og Per Kølster mener, at han nemt kan hjælpe de uvidende politikere med at nå det mål. Fortæl dem nu sandheden: Arla betaler økologisk pris for at hente mælk hos økologer og sælger noget som "almindelig" mælk, fordi forbrugerne ikke drikker øko-mælk nok.

Der er kvæglandmænd, der ønsker at blive økologer, men de får fornuftigt nok afslag, når mælken nu ikke kan afsættes. Store øko-ægproducenter er sagt op og slagter deres høns, fordi forbrugerne ikke spiser økoæg nok. Og øko-svinebesætninger er lukket ned, igen fordi forbrugerne ikke vil betale den højere pris. Så må jeg betragte det som stor uvidenhed, at politikere vil have dobbelt så meget af noget, der ikke kan sælges nu, trods gentagne milliontilskud af skatteborgernes penge. Og Økologisk Landsforening skubber i høj grad på i stedet for at hjælpe de landmænd, der har problemer med at afsætte økologiske varer.

I moderne landbrug laver vi "kostplaner", så vi nøjagtig ved, hvor mange næringsstoffer planterne bruger for at vokse. Hvis træneren har regnet ud, at en cykelrytter skal bruge 5000 kalorier på et cykelløb, vil det da være tåbeligt kun at give ham 2500 og ønske god tur - så langt du nu når. Men på de fleste økologiske marker tildeles der altså også kun halv mængde næring, endda tit med husdyrgødning fra konventionelle husdyr i mangel af bedre.

Per Kølster skriver også at "mere gødning ofte fører til øget klimatryk og at økologisk landbrug bruger langt mindre gødning". Sikke noget vrøvl. Mere gødning giver større og sundere planter med et større rodnet, der lagrer mere CO2. Oveni fås et meget bedre immunforsvar og mere protein i planten. Og igen mindre jord, der skal bruges til fødevareproduktion. Flere forskere har i øvrigt udtalt, at jo flere fødevarer, vi dyrker intensivt på gode marker, jo flere marker kan frigives til natur, skov og energi.

Selvfølgelig skal vi ikke nedgøre hinandens måde at drive landbrug på, men så brug reel fakta i stedet for at manipulere over for folk uden indsigt i det faglige.

Det kunne faktisk være en stor nyhed, hvis Per Kølster var gået ud i medierne og sagt: "Når vi økologer nu bruger så meget af de konventionelles husdyrgødning til vore økologiske marker, vil vi bakke fuldt op om landbrugspakken, der tillader landbruget at bruge den gødning planterne reelt fjerner fra markerne".