Først blev han fyret - så blev han millionær

Miraklernes tid er ikke forbi.

For nylig blev en mand fra Tønder fyret fra sit arbejde og blev bragt i en økonomisk klemme. Nu har han vundet to millioner kroner i Lotto.

Manden havde ikke tjekket Lotto tallene efter trækningen lørdag aften og fik derfor noget af en overraskelse, da han blev ringet op af en medarbejder fra Danske Spils Kundecenter søndag eftermiddag.

- Jeg havde set, at telefonen havde ringet et par gange, hvor jeg ikke havde nået at tage den. Så jeg googlede faktisk nummeret og så, at det var Danske Spil. Så blev jeg da noget nysgerrig og sad klar, da den ringede igen. Så fortalte ham, jeg talte med, at jeg havde vundet to millioner kroner. Det er altså ikke helt gået op for mig endnu, fortæller manden, der har valgt at være anonym.

Den heldige vinder, som er millionær nummer 3335, fortalte straks sin kone om deres held, men der skulle gå lidt tid før, at hun troede på, at manden ikke bare lavede sjov.

- Til sidst måtte jeg hive hende ind til computeren, så vi kunne logge på og se, at vores fremtid var reddet, lyder det.

Pengene faldt nemlig på et rigtigt tørt sted for det sønderjyske par.

- Jeg er lige blevet fyret for nylig efter en længere sygemelding. Min kone har været hjemmegående i mange år, så pludselig stod vi nærmest uden en indkomst. Dette har simpelthen reddet vores tilværelse.