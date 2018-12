De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere, og børnene betaler prisen. Det mener Christine Kvist og Stine Schmeichel. De har taget initiativ til foreningen Fodboldfonden, der rejser penge og skaber oplevelser for børn i økonomisk svage familier.

Indignation: De har i udstrakt grad deres på det tørre, 33-årige Stine Schmeichel og 32-årige Christine Kvist. Dels er de selv veluddannede, dels er de gift med et par herrer, fodboldspillerne Kasper Schmeichel og William Kvist, der gennem årene er blevet ganske velforsynede på lønkontoen. De kunne sådan set bare læne sig velbehageligt tilbage og nyde et sorgløst liv som fodboldfruer. Men det gør de ikke. For ud over de fodboldspillende berømtheder er de også udstyrede med en god portion social indignation over, at nogles velstand, deres egen for eksempel, står i så skærende kontrast til andres nød. Med et afsæt i frivilligt arbejde i velgørende organisationer tidligere i deres liv, besluttede de derfor at gøre en indsats, der om ikke andet kunne lindre lidt på elendigheden blandt fattige familier: De etablerede i 2017 foreningen Fodboldfonden, der rejser midler og skaber oplevelser primært med sigte på at gøre hverdagen mere tålelig for de børn, der lever i social isolation som følge af deres forældres ophold på nederste trin på samfundets sociale bagtrappe. - Jeg er vokset op i en familie, hvor jeg og mine søskende altid har lært vigtigheden af at hjælpe andre, som ikke er så heldigt stillet som en selv. Og i stigende omfang oplever vi i vores samfund, at mange børn er ualmindeligt uheldigt stillede. Det er en kendsgerning, at vi har en stigende børnefattigdom i Danmark, og jeg synes ikke, der er særligt meget fokus på det. Som koner til professionelle fodboldspillere har vi en platform i fodboldverdenen, som vi kan bruge til at gøre en forskel, være børnenes fortalere, rejse midler til dem og skabe opmærksomhed om de problemer, børn af fattige familier lever i, siger Stine Schmeichel. Hun er uddannet jordemoder og har som sådan på tæt hold oplevet forekomsten af fattige og udsatte familier. Hun engagerede sig derfor sammen med sin mand, Kasper Schmeichel, i velgørende arbejde i England. Derfra fik hun ideen til at gøre noget lignende i Danmark og kontaktede Christine Kvist.

Har børn ikke adgang til fællesskabet, mistrives de. Det er her, de skal finde deres energi og finde det selskab, der socialiserer dem og ruster dem til livet. Det er vigtigt, de ikke ekskluderes af dette fællesskab, fordi deres forældre ikke tjener nok penge. Men det er det, der sker. Stine Schmeichel, Fodboldfonden

Stine Schemichel og Christine Kvist Stine Schmeichel er 33 år og uddannet jordemoder i 2009 fra University of Chester, England.Hun bor i England, sammen med sin mand, fodboldmålmanden Kasper Schmeichel, der spiller professionelt i Leicester City F.C.



De blev gift i 2015.



Sammen har de to børn, Max på otte år, og Isabella på seks år.



Christine Kvist er 32 år og uddannet cand. link. merc. fra Copenhagen Business School i 2012.



Hun bor på Frederiksberg sammen med sin mand, fodboldspilleren William Kvist, der spiller professionelt i FC København.



De blev gift i 2013.



Sammen har de to børn, Valdemar på fire år og Leonora på et år.

Christine Kvist (t.v.) og Stine Schmeichel bruger det netværk i fodboldverdenen, som de har gennem deres mænd, de professionelle fodboldspillere, William Kvist og Kasper Schmeichel. Foto udlånt af Fodboldfonden

- Uligheden er vokset De kendte hinanden fra Manchester, da begge deres mænd spillede i klubber i området. Hun vidste, de delte holdninger, og at Christine Kvist, har været flittigt involveret i frivilligt socialt og humanitært arbejde - blandt andet i Red Barnet, i Børns Vilkår og i Ungdommens Røde Kors i Sandholmlejren. Christine Kvist købte øjeblikkeligt ideen om at bruge deres fælles tilknytning til fodboldverdenen som den opmærksomhedsskabende affyringsrampe for en indsats for børn af fattige kår. - I en god sags tjeneste har vi intet imod at misbruge vores mænds navne, for det er en meget alvorlig situation, et stigende antal børn befinder sig i. Vi har et samfund, hvor der er blevet flere rige, men desværre også flere fattige. Uligheden er vokset, og for at gøre ondt værre har de fået et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel at slås med, siger Christine Kvist. Det mest ulyksalige er, at det er børnene i de fattige familier, der betaler den højeste pris, mener de: - De har ikke samme økonomiske og materielle muligheder som andre børn og presses ud i en social isolation, som ingen børn fortjener. Her bør man som samfundsborger gøre en indsats, hvis man har muligheden, og det har vi, siger Christine Kvist.

Fodboldfonden Fodboldfonden er en forening, der støtter udsatte familier, især med fokus på børn af fattige forældre.



Foreningen blev stiftet i 2017 af Christine Kvist og Stine Schmeichel.



Især via det netværk, de har gennem deres berømte mænd, fodboldspillerne William Kvist og Kasper Schmeichel, samler de økonomiske midler ind, som med Børnesagens Fællesråd som sagkyndigt mellemled fordeles til betrængte børnefamilier.



Udover direkte økonomisk hjælp arrangerer Fodboldfonden også forskellige sammenkomster for børn, som på grund af fattigdom ellers risikerer et liv i social isolation.



Donationer til foreningen sker bl. a. gennem en årlig velgørenheds-gallafest med underholdning, prominente gæster og auktion. Desuden har foreningen flere virksomheder som sponsorer.



Private, der ønsker at støtte foreningens arbejde kan bidrage via bankoverførsel - registreringsnummer 7620, kontonummer 2113015- eller via mobilepay på nr. 32012.

Ingen børn fortjener at blive presset ud i social isolation på grund af deres forældres økonomiske forhold, mener Christine Kvist (t.v.) og Stine Schmeichel. Foto udlånt af Fodboldfonden

Ekskluderet af fællesskabet De peger begge på, at den sociale isolation er meget konkret og meget ødelæggende for et barneliv: Børnene bliver sat uden for fællesskabet, fordi der ikke er penge til at deltage i det. De kan eksempelvis ikke deltage i fødselsdage hos deres 25-30 klassekammerater, fordi der ikke er råd til at medbringe gaver, og de kan derfor heller ikke invitere til deres egne fødselsdage. Fritidsklubber, spejderaktiviteter, fodbold og anden sport og fritidsoplevelser i al almindelighed er også en femmed verden for disse børn. - Det er kernen i problemstillingen: udelukkelsen fra fællesskabet. Har børn ikke adgang til fællesskabet, mistrives de. Det er her, de skal finde deres energi og finde det selskab, der socialiserer dem og ruster dem til livet. Det er vigtigt, de ikke ekskluderes af dette fællesskab, fordi deres forældre ikke tjener nok penge. Men det er det, der sker. Og dér er vi så også ved kernen i vores arbejde med Fodboldfonden: Så godt vi kan, skal vi hjælpe fattige børn ind i fællesskabet, siger Stine Schmeichel. Og der er mange at hjælpe. En aktuel rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der nu er 64.500 fattige børn i Danmark. Det er en stigning på 12.000 på blot et år.

Christine Kvist (t.v.) og Stine Schmeichel rejser gennem Fodboldfonden ikke kun økonomiske midler til børn af fattige familier, men arrangerer også begivenheder og oplevelser for børnene, for eksempel billetter til fodboldkampe og møder med landsholdssspillerne. Foto udlånt af Fodboldfonden

Overvældende opbakning Helt konkret hjælpe Fodboldfonden ved dels at rejse økonomiske midler i form af donationer, dels at arrangere oplevelser og begivenheder for børn i udsatte familier, det være sig besøg i eksempelvis Den Blå Planet eller adgang til fodboldkampe og personlige møder med landsholdsspillere. Fodboldfonden har allieret sig med Børnesagens Fællesråd, der står for den faglige vurdering af hvilke familier, der skal tilgodeses. I sit første år har fodboldfonden rejst op mod to millioner kroner til formålet. Størsteparten, 1,5 millioner kroner, kom i kassen ved en gallafest i foråret med underholdning ved diverse kendte kunstnere, møde med landsholdsspillere og andre kendisser. Foruden en auktion over forskellige effekter Den indbringende gallafest gentages næste år. - Vi vidste af gode grunde ikke, hvordan vores initiativ blev modtaget, så opbakningen har været overvældende. Efterfølgende har vi modtaget større og mindre beløb fra nær og fjern - sågar en skole, der donerede hele deres indtjening fra skolens årlige julebazar. Det har været meget rørende, siger Christine Kvist.

Fuldtids og ulønnede Begge har valgt at droppe deres job og lægger nu alle kræfterne i Fodboldfonden, hvor de arbejder fuldtids og ulønnet. - Det gør vi, fordi vi kan. Både Stine og jeg kan med vores uddannelser sagtens få job og derigennem bidrage til husholdningen, men vi kan jo lige så godt være ærlige: Vores mænd tjener så godt som professionelle fodboldspillere, at vi ikke har brug for mere indkomst. Det ville i realiteten ikke gøre nogen forskel; vi har, hvad vi skal have. Så kan man lige så godt bruge tiden på noget, der ligger os på sinde, og som, synes vi i hvert fald, er utroligt vigtigt, siger Christine Kvist. Stine Schmeichel traf beslutningen, da hun havde født sit andet barn. - Jeg skulle i princippet tilbage til arbejdsmarkedet. Men så stod jeg der og skulle træffe valget mellem mit jordemoderjob på den ene side og op den anden side drømmen at gøre noget vigtigt for nogen, der har behov for en indsats. Valget var egentlig ikke så svært, når nu jeg havde muligheden, og der ikke gik noget fra mig af den grund, siger hun.

Politik - en sag for William Viljen til at bidrage til løsningen af et samfundsproblem kunne de også have sat igennem på anden vis. De kunne have valgt en anden vej, de kunne for eksempel have valgt at engagere sig politisk og derved påvirke den lovgivning, der sætter standarden for livsvilkårene for befolkningen, rig som fattig. Det er de begge bevidste om, men ingen af dem føler sig ordentligt klædt på til at gå den vej. - Det er desværre vigtigt med private initiativer sideløbende med de politiske beslutninger. Var der ingen, der tog et individuelt ansvar, var der mange, der ikke fik den nødvendige hjælp. Jeg dur ikke til politik, så jeg tror, at jeg sammen med Christine og de personlige kompetencer, vi har, kan gøre større nytte gennem Fodboldfonden og derigennem sætte fokus på, at vi har store sociale problemer i vores velfærdssamfund, siger Stine Schmeichel. Christine Kvist erkender dog, at de med Fodboldfonden har begivet sig ud på en mindre balanceakt. - Vi er ikke en politisk organisation, der kommer og peger fingre og fortæller, hvordan tingene skal gøres. Vi satser i stedet på at aktivere civilsamfundet. Men det ligger måske lidt mellem linjerne, hvad vi mener, når vi advarer mod et stigende fattigdomsproblem som et resultat af kontanthjælpsloftet, siger hun. Og så morer hun sig i øvrigt lidt ved tanken om, at hun faktisk har fået lidt politik inden for hjemmets fire vægge: - William har meldt sig ind i Alternativet. Det hører vi meget for fra vores venner. De fleste af dem er uddannet på CBS, og det er jo generelt ret konservative mennesker. De synes, vi er nogle cirkusklovne. Hahaha, dem om det. Stine Schmeichel har også fået private reaktioner - af den slags, der kan få et moderhjerte til at boble: - En dag jeg kom hjem, efter at Christine og jeg havde været i Go'aften Danmark for at fortælle om Fodboldfonden, blev jeg mødt af min søn. Han havde pakket en kasse med noget af sit Lego-legetøj, som de børn, vi hjælper, skulle have. Om ikke andet så viser det, at man kan skabe en bevidsthed om, at alle mennesker er ligeværdige, men ikke har lige vilkår i livet, og at det er noget, man skal tage alvorligt og gøre noget ved.