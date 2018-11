Fire plusser for klimaet - og fire minusser

Klima: I dag taler flere og flere om klimaet - og de udfordringer, vi står over for. Det kan være svært at hitte rede i - udover at være bekymret over, at der er noget i gære. Vi har bedt Sebastian H. Mernild skære de fire mest bekymrende ting ved klimaforandringerne ud for os. Men også at finde fire ting, som trods alt er positive at klynge sig til i en debat, der kan være præget af tunge udsigter og alvorlige miner.

Minusser:

1. For Danmark er middeltemperaturen steget ca. 1,4 grader siden 1880. I samme periode er den globale middeltemperatur ifølge Nasa steget ca. 1,1 grader. Hovedårsagen er en stigende koncentration af CO2 i atmosfæren.

2. Koncentrationen af CO2 i atmosfæren er siden slutningen af 1950'erne og til i dag steget eksponentielt. I november er den atmosfæriske CO2-koncentration cirka 410 ppm (eller 0,0410 pct.). Dette niveau er helt uden fortilfælde i de seneste 800.000 år.

3. En femtedel af kloden har allerede passeret 1,5 graders opvarmning. Næsten 10 procent af det globale areal var i 2016 nået op over to graders opvarmning. Opvarmningen har været kraftigst i Arktis og på den Antarktiske halvø.

4. Tabet af is fra klodens isskjolde - indlandsisen og det antarktiske isskjold - har i gennemsnit været stigende siden midten af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne, hvilket bl.a. har bidraget til en årlig stigning i havniveauet på 3,3 mm. Inden for de sidste fem år var stigningen 4,8 mm pr år.

Plusser:

1. Der er en stigende bevågenhed, folkelig opbagning og interesse omkring klimaforandringer og reduktion af drivhusgasser til atmosfæren, og i særdeleshed blandt den yngre generation.

2. Forskning og teknologisk udvikling er gang mod nye og effektive vedvarende energityper.

3. Klimaet er kommet på den politiske agenda, hvor det for tre til fire årtier siden var et emneområde, der kun interesserede folk på venstrefløjen.

4. Parisaftalen var starten på den kollektive klimaindsats - det første skrift af mange hen mod en brugbar og effektiv klimaindsats (der er stadig lang vej til en effektiv aftale).