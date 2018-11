Finanslov: Regeringen afsætter millioner til grænsekontrol ud af Danmark

- Det er en kontrol, hvor risikoen for at blive kontrolleret på vej ud af Danmark vil være større end i dag. Det vil være kriminalitetsdæmpende set ud fra den betragtning, at det er noget nemmere at tage tyvebander på vej ud af landet med tyvekoster end at tage en tom varevogn på vej ind i landet, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod.

Forventer meget kontrol

Han fortæller, at langtfra alle vil blive tjekket på vej ud af Danmark. Kontrollen vil især fokusere på varevogne med udenlandske nummerplader.

- Men der skal være en permanent risiko for at man kan blive bedt om at holde ind ved grænsen.

Men er det realistisk med et budget på 2,8 millioner kroner i 2019?

- Vi har selvfølgelig den forventning, at der vil være kontrol ud af landet. Og den skal helst være der hele tiden. Det skal ikke bare være halvanden time tirsdag og torsdag.

Men kan det lade sig gøre at lave vedvarende grænsekontrol for 2,8 millioner kroner?

- Man må forstå, at for få uger siden fik vi at vide, at det her var en umulighed. Så jeg har svært ved at få armene ned over den her aftale. Når vi så kommer længere hen, må vi se på, om der skal skrues op. Men først skal vi have det implementeret og have det til at virke. Og så tager vi den derfra, siger Peter Kofod.