Film: Det vil altid være nye tider

I franskmanden Olivier Assayas? begavede komediedrama ?Mellem linjerne? har forfatteren Léonard Spiegel (Vincent Macaigne) på ottende år en affære med forlæggerens kone, den udbrændte skuespillerinde Selena (Juliette Binoche). Forholdet kompliceres af, at Spiegels stil er autofiktion, baseret på forfatterens egne oplevelser, og handlingen ofte spindes over hovedpersonens mange affærer. Hvordan kan Selenas mand, som udgiver Léonards bøger, overhovedet være blind for dette? Og vil Selena finde sig i at blive udstillet i et stykke gennemskueligt fiktion? Foto: Camera Film