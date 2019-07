Film: Claires sidste dag

I Julie Bertucellis "Claire Darling", baseret på Lynda Rutledges roman, præsenteres vi for tre kvinders smertefulde erindringer og svære genforening under sommerfesten i en lille, fransk landsby. Den demente Claire (Catherine Deneuve) har fået et dødsvarsel fra Gud og beslutter at sælge alt, imens hun stadig har en smule kontrol. Samtidig forsøger den hjemvendte datter Marie (Deneuves datter Chiara Mastroianni) og hendes barndomsveninde Martine (Laure Calamy) at standse loppemarkedet og få moderen på ret køl. Foto: 41Shadows